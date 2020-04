La rivelazione di Dybala a Del Piero: "Ho provato a comprare una tua maglia all'asta"

La Joya ha raccontato di aver partecipato a un'asta per vincere una maglia dell'ex capitano bianconero: "L'ho persa per 10 euro, ero arrabbiatissimo".

Tutto è partito da una sfida sulle punizioni lanciata mesi fa, mai fatta, ma rilanciata e ‘promessa’. Alex Del Piero e Paulo Dybala tornano a sfidarsi in diretta su Instagram, promettendo di darsi battaglia tra aneddoti e rassicurazioni sullo stato di salute della Joya.

"La sfida la faremo, siamo stati impegnati. Avevamo pensato di mettere Buffon in porta...".

Del Piero ha rilanciato scherzando sul piede debole.

"Però la facciamo tutta col destro... O 10 col destro e 10 col sinistro".

Una 'provocazione' che Dybala raccoglie col sorriso, rilanciando.

"Il tuo piede debole era migliore, ma ho fiducia nel mio sinistro..."

L'argentino ha poi raccontato un retroscena riguardo una maglia di Del Piero che aveva provato a comprare... in un'asta online.

"Volevo comprare una tua maglia all’asta, della stagione 2010/11. Così mi sono messo lì con la mia ragazza di allora e le ho detto di entrare col suo account, così non si sapeva che l’offerta sarebbe stata la mia. L’avevo quasi vinta, all’ultimo secondo un altro è entrato facendo un’offerta più alta, e io ho perso la tua maglia per 10 euro. Quando l’ho persa ero arrabbiatissimo. Ti ho scritto subito dopo".

In ogni caso, la sfida sulle punizioni potrebbe servire per recuperare una maglia, come rilancia Del Piero.