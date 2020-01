Magia di Dybala, Del Piero: "Bello fare goal così eh…"

Complimenti social di Alessandro Del Piero a Dybala dopo la prodezza sfornata dall’argentino in Juventus-Udinese.

Un assist, due goal e magie sfornate a ripetizione. Paulo Dybala è stato senza ombra di dubbio uno dei grandissimi protagonisti della sfida di Coppa che ha visto la imporsi per 4-0 sull’ e staccare il pass per il turno successivo.

Per tutti i 75’ nei quali è stato in campo, il fuoriclasse argentino ha letteralmente rubato la scena confezionando giocate che poi hanno contribuito in maniera pesante a indirizzare la partita.

Che potesse essere la sua serata lo si è capito già al 16’ quando con una giocata spalle alla porta ha chiuso un incredibile uno-due con Higuain, offrendo al Pipita il pallone che è valso l’1-0, ma è stato al 58’ che ha fatto letteralmente esplodere lo Stadium: servito proprio da Higuain, in area dalla destra, ha preso la mira e con un sinistro a giro ha messo il pallone all’incrocio lì dove Nicolas proprio non poteva arrivare.

Una prodezza balistica straordinaria, tra l’altro compiuta con la maglia numero 10 e con la fascia di capitano al braccio, che ha molti ha subito riportato alla mente le magie di Alessandro Del Piero. L’ex fuoriclasse della Juventus era infatti solito battere i portieri avversari (seppur con il destro) con conclusioni simili a quelle di Dybala, tanto che ancora oggi si parla di ‘Goal alla Del Piero’.

Lo stesso Del Piero, a poche ore dalla vittoria dalla gemma dell’argentino, proprio a Dybala si è rivolto con un post pubblicato sul suo profilo Twitter.

“Bello fare goal così, eh Paulo”.

La Juventus ha prontamente risposto al Tweet con una battuta.

Ecco dove l'avevamo già visto! 😂 — JuventusFC (@juventusfc) January 16, 2020

“Ecco dove l’avevamo già visto!”.

A chiudere poi il divertente siparietto ci ha pensato lo stesso Dybala.

I poteri del numero 🔟 e della fascia ©️! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/4QeNCl2bjC — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) January 16, 2020