Dybala e il Covid-19: "Aspetto l'esito del tampone, non ho più sintomi"

Paulo Dybala ha vissuto giorni difficili con il Covid-19. Dopo la positività ha attraversato momenti difficili, anche se il peggio ormai messo alle spalle, come lui stesso ha dichiarato in una diretta Instagram con Alessandro Del Piero.

Dybala è a in isolamento, lontano dal calcio e dagli allenamenti da un mese, come ormai tutti i suoi compagni. E sente la mancanza del calcio.

"Io vorrei uscire solo per andare al campo, stare con i compagni, stare in spogliatoio, toccare la palla e stare in campo, tutto quell’ambiente mi manca tanto. La voglia ce l’abbiamo, ma non dobbiamo correre il rischio di contagiare di nuovo".