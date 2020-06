Dybala dopo il Coronavirus: "Sto bene ma non sono ancora al 100%"

Paulo Dybala sfida Dele Alli a FIFA 20 e confessa: "Ora mi sento molto meglio ma non sono al 100%. Speriamo di tornare a divertirci e divertire".

Il peggio è alle spalle ma Paulo Dybala , dopo aver convissuto col Coronavirus ben 46 giorni, ha confessato di non sentirsi ancora al top in vista della ripresa.

Il numero 10 della ha sfidato Dele Alli a FIFA 2020 in un torneo virtuale di beneficenza, organizzato da Gamers Without Borders, e proprio al centrocampista del ha raccontato le sue sensazioni post Coronavirus.

"Sì l’ho avuto ma ora mi sento molto meglio. Non sono al cento per cento ma sto abbastanza bene. Abbiamo ripreso ad allenarci, il calcio sta tornando e presto faremo ciò che amiamo di più".

Dybala insomma non vede l'ora di tornare a correre dietro il pallone e magari regalare altre magie come l'ultimo goal realizzato contro l' prima dello stop.

"Spero che possiamo divertirci e far divertire. Penso che sarà utile perché avremo molte partite di calcio consecutive, e persone come noi che adorano questo sport meraviglioso avranno la possibilità di guardare una partita diversa ogni giorno".

Il primo impegno per la Juventus di Dybala sarà venerdì 12 giugno quando i bianconeri ospiteranno nello 'Stadium' deserto il in una gara valida come semifinale di ritorno della Coppa . Si parte dall'1-1 dell'andata.