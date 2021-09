Dybala convocato dall'Argentina: Scaloni lo chiama nonostante l'infortunio

Paulo Dybala è stato convocato dall'Argentina: l'attaccante della Juventus salterà le sfide contro Chelsea e Torino per un infortunio muscolare.

C'è anche Paulo Dybala nella lista dei convocati del commissario tecnico dell'Argentina Lionel Scaloni. L'attaccante della Juventus è stato inserito nell'elenco dei 30 calciatori chiamati per le sfide che vedranno impegnata l'Albiceleste contro Paraguay, Uruguay e Perù, in programma dall'8 al 15 ottobre e valide per il girone sudamericano di qualificazione al Mondiale in programma in Qatar nel 2022.

#Eliminatorias Lista de convocados por el entrenador de la @Argentina, @lioscaloni, para la triple fecha de octubre pic.twitter.com/kBd3DFLks8 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) September 27, 2021

A sorpresa, Dybala è stato chiamato dall'Argentina nonostante l'infortunio rimediato ieri nella sfida di campionato contro la Sampdoria. Il numero 10 dei bianconeri ha lasciato il campo al 21' tra le lacrime a causa di un problema muscoare e oggi si è sottoposto agli esami strumentali direttamente al J-Medical.

"Per Paulo Dybala una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra".

Attraverso una nota ufficiale, la Juventus ha comunicato le condizioni di Paulo Dybala: il classe 1993 salterà le sfide contro Chelsea e Torino e tornerà a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri dopo la sosta per le nazionali.