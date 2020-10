Dybala contro Messi: la Joya a caccia di una grande serata europea

Pirlo, per la sfida contro il Barcellona, s'affida nuovamente a Dybala: che contro i blaugrana, allo Stadium, ha già incantato nel 2017.

Dopo aver ottenuto la prima maglia da titolare in stagione contro il , Paulo Dybala mette nel mirino un'altra partenza dall'inizio. Questa sera, alle 21, la ospiterà il in una gara che - per quanto concerne il girone G - potrebbe significare molto se non tutto. E la Joya, dal canto suo, è destinato a recitare una parte importante.

Nulla di nuovo per l'argentino che, l'11 aprile 2017, s'imponeva davanti al connazionale Leo Messi con una doppietta da urlo. Utile, quindi, per archiviare la pratica blaugrana con un 3-0 caratterizzato anche dal goal di Chiellini.

Altra Signora, altra squadra. A un passo, in quell'annata, dalla vittoria in : conquistata, tanto per cambiare, dal nella finale di . La attuale, invece, è ancora un cantiere aperto. A caccia, ancora, della miglior quadratura tecnico-tattica.

Ecco perché, un eventuale successo sul Barça, diventerebbe automaticamente sinonimo di crescita. Spazio alla continuità, a un calcio aulico, a un calcio proposito. Perché Pirlo, al netto dei (mezzi) passi falsi ottenuti in campionato, tira dritto per la sua strada. Credendo, eccome, in un'idea destinata a impreziosirsi nel lungo periodo.

Il salto di qualità passa anche dalle dinamiche offensive. Insomma, la tanto agognata continuità. Che, con l'indisponibilità di Cristiano Ronaldo, assume una valenza ancor più significativa. Ancora ai box per il COVID-19, il portoghese si ritrova nuovamente costretto a dover supportare i suoi compagni dal salotto di casa. Con tanti saluti al duello personale con La Pulce, rimandato così al Camp Nou.

Allora spazio a Morata e Dybala che, seppur tra alti e bassi, contro il Verona hanno dimostrato di avere una buona intesa, già perfezionata in occasione della prima esperienza del centravanti spagnolo all'ombra della Mole.

" Alvaro e Paulo hanno disputato una buona partita domenica sera, hanno fatto quello che abbiamo provato durante la settimana, peccato che non abbiano trovato il goal ma siamo soddisfatti della loro prestazione ".

Il salto di qualità, individuale e collettivo, passa anche dal tanto chiacchierato rinnovato di contratto. Argomento, questo, rallentato dal coronavirus. Ma sempre vivo nella mente del responsabile dell'area tecnica bianconera, Fabio Paratici, che pre sfida con la compagine scaligera ha fatto il punto della situazione: