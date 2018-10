Dybala chiede scusa: "Non dovevo reagire così alla sostituzione"

L'attaccante della Juventus è tornato sulla sostituzione di Manchester, dicendosi poi soddisfatto di come stanno andando le cose in Champions.

Paulo Dybala, nel 2016-2017, l'anno della finale di Cardiff, si era mostrato al mondo nella gara di Torino contro il Barcellona, siglando una doppietta fenomenale. Chiuse l'anno con 11 presenze e 4 goal in Champions League. La stagione scorsa, i numeri dicono: 8 partite e una sola rete. Come dichiara in un'intervista a la 'Repubblica', ha sofferto di una sorta di “complesso Champions”.

E continua: “Non riuscivo a segnare in questa competizione, ce la mettevo tutta ma i gol non arrivavano e sono stato giustamente messo in discussione. Adesso va al contrario, ma cerco di stare sereno e di continuare così”.

In questo avvio di stagione, l'aria sembra cambiata. La Juventus ha espugnato l'Old Trafford grazie alla rete di Dybala al 17'. Curiosa è la statistica dell'ex Palermo che, in campionato, ha segnato un goal in 8 presenze mentre, in Champions League, ha siglato la bellezza di 4 reti in 2 partite, tripletta con lo Young Boys e il goal decisivo proprio contro i 'Red Devils'.

Dopo la sostituzione contro la squadra di Mourinho, il classe '93 non è apparso felicissimo: “Un calciatore non vorrebbe mai uscire, vorrebbe stare sempre in campo, poi con l’adrenalina che si ha mentre si gioca capita di reagire così. Però mi rendo conto che non è giusto: dovevo accettare la sostituzione serenamente perché il mister ha molte scelte e non è facile per lui prendere delle decisioni. Sicuramente ho commesso un errore, però sono cose che succedono”.

Allegri è un allenatore che ama cambiare e far ruotare i propri giocatori in modo tale che, nel momento decisivo della stagione, siano tutti al massimo della forma. Paulo Dybala lo sa bene, solo Cristiano Ronaldo ha il posto assicurato: “Avere il posto dipende da me, ovviamente. Devo far vedere che me lo merito. Poi, l’ho già detto, per Allegri non è facile, perché ha tante scelte tra tanti giocatori, soprattutto in attacco. Avendo uno come Cristiano che ha il posto assicurato, siamo in tanti a lottare per una maglia da titolare, e a disposizione ce ne sono una o due al massimo”.

Le qualità dell'attaccante argentino sono indiscusse. Sta a lui dimostrare di essere decisivo in Champions League e nelle partite importanti. Se riuscirà in questo obiettivo, sarà la consacrazione definitiva di un calciatore che ha tutto per essere uno dei migliori.