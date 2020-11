Dybala chiede il secondo goal alla UEFA: "Posso avere la doppietta?"

Paulo Dybala dopo un secondo goal discusso contro il Ferencvaros e alla fine ritenuto autorete, si rivolge alla UEFA: "Posso avere la doppietta?".

Paulo Dybala ha sfruttato un avversario tutt'altro che irresistibile per tornare al goal in questa stagione. Dopo un paio di prestazioni buie, contro il Ferencvaros, complici i madornali errori ungheresi, la Joya è tornata a segnare.

👏🏼 and to celebrate, can I have a brace today? 😉 https://t.co/zdd1WAG1kW — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) November 4, 2020

Sicuro il primo goal, mentre non si è tecnicamente realizzata la doppietta. Una doppietta che sarebbe talmente importante per il giocatore, che lo stesso Dybala ha chiesto pubblicamente su Twitter alla UEFA l'assegnazione dei due goal.

"Per celebrare il mio ritorno, posso avere la doppietta?".

Ma la UEFA non può fare nulla, il secondo goal, con il tentativo di salvataggio sulla linea di Dvali, è riconosciuto proprio come autogoal di quest'ultimo. Poco male per Dybala, che potrà rifarsi già dalla prossima partita di campionato contro la .