Dybala e Bale giocano a FIFA 20: live stream di beneficenza per il Coronavirus

Tra i tanti giocatori colpiti dal Coronavirus c'è Paulo Dybala, che dopo alcuni giorni di malessere ha raccontato la propria esperienza: il giocatore della ha organizzato insieme a Gareth Bale e altri otto giocatori una speciale raccolta fondi per combattere il virus.

La 'Joya' ha infatti annunciato che sarà in live mentre giocherà a FIFA 20, il titolo calcistico targato EA Sports: oltre al campione gallese saranno presenti Daniel James e Luke Shaw del , Jordan Pickford e Dominic Calvert-Lewin dell' , Billy Gilmour, Ruben Loftus-Cheek e Mason Mount del , Kieran Tierney dell' .

FIFA20 live stream with @GarethBale11 and many others #football stars ⚽️🎮!

Raising money to #CombatCorona

Dates coming soon @combatcorona pic.twitter.com/IXHMp54ui9