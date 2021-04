Dybala-Arthur-McKennie, Bonini fuori dal coro: "Meglio tra amici che alla PlaySation"

L'ex giocatore della Juventus ha commentato la polemica attorno alla festa dei giocatori bianconeri:

Arthur, Dybala e McKennie dovranno aspettare per rivedere il campo nel post pausa delle Nazionali. Tutti e tre sono stati escludi dal Derby contro il Torino in virtù della festa a casa del centrocampista statunitense che ha portato a innumerevoli polemiche.

I tre giocatori, che secondo le ultime indiscrezioni non sarebbero stati gli unici della Juventus presenti, non giocheranno la gara prevista sabato. Non tutti però sono d'accordo sulla tempesta scatenatasi contro Arthur, Dybala e McKennie.

Massimo Bonini, ex centrocampista della Juventus, e vincitore con in bianconeri di tutti i trofei su piazza negli anni '80, dalla Champions League allo Scudetto, ha evidenziato come l'incontro tra i vari compagni non sia stato poi così grave.

Bonini ha detto la sua a TMW:

"Certamente non è il momento per certe cose ma ora si guarda il pelo nell'uovo per creare polemiche e questo è l'ultimo dei problemi. Preferisco che un giocatore stia insieme a cena con gli amici invece che passare tutto la sera alla PlayStation. Che va in campo stando bene con la testa".

Per Bonini bisogna analizzare meglio la situazione:

"Ok, capisco che si tratta di un momento particolare e devono esserci attenzioni ma se uno va a letto a mezzanotte anzichè alle dieci e mezzo non credo che cambi qualcosa".

Da canto suo, via social, Dybala ha chiesto scusa:

"So che in un momento così difficile per il mondo sarebbe stato meglio non sbagliare, ma ho sbagliato a rimanere a cena fuori. Non era una festa, ma ho sbagliato lo stesso e mi scuso".

Non basterà per giocare il Derby.