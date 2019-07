Dybala al Tottenham? Gli Spurs ci proveranno dopo due cessioni importanti

Il Tottenham punterà Dybala se riuscirà a fare cassa con Rose ed Eriksen: in quel caso sarà l'argentino la priorità per l'attacco.

Un mese e poco più al termine del calciomercato estivo, voci ed indiscrezioni si rincorrono. In ad esempio si è certo spento il tormentone riguardante, a caccia di conferme ma per ora nel mirino di diverse squadre europee. Anche ildi Pochettino.

Secondo Sky Sports, infatti, il Tottenham starebbe valutando il profilo di Dybala qualora dovesse arrivare la cessione di Eriksen. Il danese è come noto sotto contratto fino al 2020 e gli Spurs vorrebbero cederlo nelle prossime settimane per evitare di perderlo a costo zero più avanti.

Non solo Eriksen, perchè per puntare Dybala il Tottenham ha bisogno di vendere anche Rose, altro giocatore in partenza ma per ora non ad un passo dall'addio. Sull'esterno inglese ci sarebbe il in pole position, pronto a mettere sul piatto venti milioni di euro.

Per Eriksen invece c'è l' in pole, con il Tottenham che chiede almeno sessanta milioni per la sua cessione. Visto l'acquisto record di Ndombele, ora per il team londinese è ora di fare cassa per poter puntare un attaccante che possa dare lustro all'attacco: Dybala.

La da canto suo non ha ancora chiarito esplicitamente il futuro di Dybala, anche se Sarri ha evidenziato come l'argentino possa giocare come falso nove: segnale che la volontà bianconera è quella di tenerlo allo Stadium anche nella prossima stagione.

Del resto Dybala è reduce da una stagione senza grossi squilli di tromba, causa ruolo disegnatoli da Allegri e diverse esclusioni a sorpresa: da una parte la voglia di rivalsa in bianconero, dall'altra il fascino inglese. Una volta racimolata la giusta cifra dalle cessioni, il Tottenham proverà comunque a portarlo in Premier.