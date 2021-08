Dumfries a DAZN: "Hakimi? Non sento la pressione, De Vrij fondamentale per l'arrivo all'Inter"

Nel 4-0 contro il Genoa ha respirato per la prima volta l'atmosfera di San Siro e indossato la maglia dell' Inter. Denzel Dumfries si prepara alla prima stagione con i nerazzurri. Sulle spalle la pesante eredità lasciata da Achraf Hakimi, un peso che però l'esterno olandese arrivato dal PSV Eindhoven non sente particolarmente.

"Ha fatto una stagione incredibile lo scorso anno, hanno vinto lo scudetto. Ma non sento nessuna pressione. Devo giocare le mie partite e fare il meglio per l'Inter".

Dumfries ha raccontato in esclusiva a DAZN le sensazioni dopo l'esordio in nerazzurro.

"L'esordio è stato fantastico per me. Allo stadio c'era anche la mia famiglia, erano contenti ed orgogliosi del momento. Per me è stato davvero un momento speciale, entrare in campo per la prima volta da giocatore dell'Inter.