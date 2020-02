Bordata di Dugarry al Barcellona: "È un club di pagliacci, senza classe"

Quella di ieri sera è stata una serata particolarmente complicata per il , eliminato dalla Coppa del Re per mano dell' di Bilbao.

A rincarare la dose è stato l'ex attaccante blaugrana Christope Dugarry, che è intervenuto a 'RMC' per commentare la sconfitta. Usando parole pesantissime nei confrrontii del suo ex club.

“Il Barcellona è un club di pagliacci. Fa tutto al contrario. Ho l’impressione che non abbiano un progetto. Ha molti problemi, la cosa peggiore è che ha una brutta immagine. È un club che non ha classe, ci sono troppe persone che non hanno l’eleganza che dovrebbero avere”.