Dugarry attacca Simeone: "Contro la Juventus gesti vergognosi"

Il Campione del Mondo 1998 critica duramente la gara dell'Atletico: "Il calcio non è una guerra, urlavano come furetti...".

Il calcio moderno, almeno quello del pubblico attento a ogni particolare dentro e fuori dal campo, va avanti a forza di tormentoni. Dopo quello di Icardi, comunque ancora attuale, è arrivato quello di Simeone, che per ancora un po' di tempo farà parlare di sè. Nonostante le scuse del tecnico, il polverone non si è diradato.

Spesso sopra le righe in dichiarazioni pepate contro allenatori, giocatori e squadre, Christophe Dugarry, ex attaccante del Milan e Campione del Mondo con la Francia nel 1998, ha attaccato duramente l'allenatore dell'Atletico Madrid per il gesto degli attributi dopo l'1-0 contro la Juventus.

Ascoltato da RMC Sport, l'opinionista francese è stato duro contro l'Atletico, da Simeone ai tifosi, passando per gli stessi giocatori:

"Nella prima metà non ho visto niente di tecnico o tattico, eccetto per i giocatori che urlavano contro l'arbitro come dei furetti. E' stato vergognoso, terribile. Dopo ho visto i tifosi dell’Atletico invocare la morte di Cristiano Ronaldo. Quando hanno segnato ho visto Simeone afferrare i suoi genitali e mostrarli al pubblico: scusate, ma qui andiamo oltre, è calcio non una guerra".

Dugarry ha poi continuato nel suo attacco all'Atletico Madrid, senza minimizzare nulla di quanto visto:

"Ok l'identità di gioco, ma mi sembra che questa squadra superi i limiti di comportamento. Sembra che sia costretta a creare un nemico, un mostro da abbattere".

Atletico Madrid-Juventus sta facendo parlare tantissimo di sè sopratutto per il gesto di Simeone, ma Dugarry è andato oltre:

"Nella prima parte l'unica tattica di Simeone era protestare contro gli arbitri, mettere pressione, trasformare la simulazione di Diego Costa in rigore... Eppure alla fine sono capaci di giocare un bel calcio, come si è visto nella seconda metà".

Di certo il gesto di Simeone rimarrà nell'immaginario nei prossimi anni, ma almeno fino alla gara di ritorno contro la Juventus sarà argomento costante. Da parte dei bianconeri, come spinta per la rimonta, da parte dell'Atletico, per dimostrare anche allo Stadium di avere gli attributi.