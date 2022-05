La Nazionale della Catalogna torna ad assaporare il rettangolo verde dopo un digiuno durato oltre tre anni.

La selezione catalana, guidata da Gerard Lopez, è scesa in campo all'Estadi Montilivi per affrontare la Jamaica in un test amichevole.

Mattatore di giornata è stato Gerard Deulofeu. L'attaccante dell'Udinese ha rubato la scena griffando una tripletta già nella prima frazione di gioco, al suo debutto assoluto con la maglia catalana.

Sul risultato di 3-0, nella ripresa sono arrivati di Bartra, Ferran Jutglà e Javi Puado, quest'ultimo su calcio di rigore.

Per Deulofeu, quella appena conclusa è stata una stagione da grande protagonista con la casacca friulana. E a testimoniarlo ci sono i 13 goal e i 5 assist messi a referto in 34 presenze.