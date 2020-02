Duello Barcellona-Real per Fabian Ruiz: Setién l'asso nella manica dei catalani

Secondo 'Mundo Deportivo', la presenza di Quique Setién al Barcellona potrebbe essere decisiva per battere la concorrenza del Real su Fabian Ruiz.

La seconda stagione di Fabian Ruiz con la maglia del non è andata assolutamente secondo le aspettative di tutti, soprattutto di società e tifosi del club azzurro. Per questo motivo, complici anche alcuni problemi in sede di rinnovo contrattuale, il giocatore sembra più che sul piede di partenza a fine stagione.

Fabian Ruiz è ambito soprattutto in patria, dove e sono pronte ad un duello senza sconti per il centrocampista della Nazionale. Secondo 'Mundo Deportivo', fino a qualche giorno fa erano in vantaggio le Merengues per la corsa a Fabian, ma adesso il Barcellona si trova in pole.

Il motivo di questo sorpasso? La presenza in panchina di Quique Setién. L'allenatore spagnolo è stato colui che ha fatto definitivamente esplodere Fabian Ruiz ai tempi del e al Barcellona cucirebbe il ruolo a centrocampo su di lui.

Fabian Ruiz non ha giocato l'ultima gara di campionato contro la per un'influenza, ma da tempo non riesce più a esprimersi sui suoi livelli, soprattutto da quando in panchina siede Gattuso.