I due volti di Menez, genio e discontinuità: dai lampi rossoneri alla discesa in Ligue 2

Un talento purissimo e un carattere complicato: la carriera di Menez è stata un susseguirsi di alti e bassi, tra colpi di genio e improvvise cadute.

Se la sua carriera fosse trascritta in un grafico somiglierebbe più a una montagna russa: una vita fatta di alti e bassi per Jeremy Menez , talento purissimo cresciuto nella periferia di Parigi e capace di raggiungere i più alti riflettori del calcio europeo, senza però riuscire a imporsi per troppo tempo ad alti livelli.

PRIMI PASSI DA PREDESTINATO

E pensare che il suo biglietto da visita al momento di affacciarsi nel calcio che conta era quello del predestinato: a sedici anni diventa il più giovane giocatore di a firmare un contratto professionistico con il Sochaux.

L'impatto con i grandi è devastante: la tripletta segnata al e è ancora sotto gli occhi di tutti da quelle parti e con l'Under 17 francese diventa subito campione d'Europa. Il suo talento brilla a tal punto da estasiare anche sua maestà Zidane , che si sbilancerà paragonandolo al primo Cassano .

Altre squadre

Proprio come Cassano il 'crack' di Longjumeau conoscerà però ben presto una pressione mediatica che lo esporrà ad altri pesanti paragoni e dopo il trasferimento al emergeranno i primi segnali di una discontinuità che sarà il suo tallone d'Achille per tutta la carriera.

LA PARENTESI ITALIANA NELL'OMBRA DI KAKA'

Nel 2008 arriva la chiamata della , dove resta tre anni senza però riuscire a scaldare particolarmente la curva Sud: 12 reti e 22 assist in 114 presenze nella capitale, dove lascerà il ricordo sbiadito di un talento costantemente espresso con 'il freno a mano tirato'.

Abbastanza però da convincere il di Ancelotti, che lo richiama in patria per responsabilizzarlo dandogli un ruolo da protagonista nella squadra del suo cuore accanto a Zlatan Ibrahimovic. Con lo svedese l'intesa è inizialmente ottima e l'attaccante classe '87 sembra aver trovato la propria dimensione: l'idillio termina però con l'arrivo in panchina di Blanc, che non lo vede al centro del proprio progetto e lo porta alla scadenza del contratto senza rinnovo.

Ne approfitta dunque il , che fiuta l'affare e gli offre una nuova occasione in . La prima stagione fa innamorare i tifosi e nello staff rossonero qualcuno si sbilancia accostando le sue giocate a quelle di un certo Ricardo Izecson dos Santos Leite, detto Kakà .

Proprio qui il francese dirà di aver vissuto i suoi mesi migliori: Inzaghi lo ridisegna centravanti e lui ripaga con 16 goal e giocate di altissima qualità. Velocità e palla incollata al piede, va in rete in ogni modo: memorabile la giocata con cui decide la sfida contro il , aggirando il portiere sulla linea di fondo e finalizzando di tacco.

Nell'annata storta del Diavolo si candida a pilastro della squadra per una futura ricostruzione, ma l'incantesimo si spezza prima dell'inizio della successiva stagione, quando un'ernia lo costringe all'intervento chirurgico. Il recupero si presenta più complicato del previsto e quando torna in campo non è più lo stesso. Menez chiude la sua avventura rossonera nell'agosto del 2016, dando il via a una rapidissima discesa dalla quale non si riprenderà più.

IL VELOCE DECLINO DI UN'INCOMPIUTA PROMESSA

Cerca il rilancio prima al Bordeaux, poi le sfortunate scommesse in e in , dove l'avventura finisce nel peggiore dei modi tra mille polemiche e accuse per presunti comportamenti poco professionali extra campo: emergono qui tutti i complicati lati di un carattere fumantino e nell'agosto del 2019 finisce svincolato per poi ripartire successivamente ancora in patria vicino casa, nella seconda divisione francese con la maglia del Paris FC.

L'articolo prosegue qui sotto

Una carriera precipitata il più velocemente possibile tra i tanti rimpianti di ciò che sarebbe potuto essere. Come quella volta che rifiutò la Juventus per amore del suo PSG: e chissà come sarebbe potuto cambiare il suo cammino alla corte di mister Conte, che avrebbe poi costruito una vera e propria armata capace di dominare in negli anni a venire.

Un susseguirsi di alti e bassi, una carriera schiacciata da ciò che sarebbe dovuto diventare: perchè spesso il talento non basta e il rimpianto offusca quei lampi di genio che fanno innamorare. Ma Jeremy Menez è ancora questo, prendere o lasciare: classe purissima, ma a piccole dosi.