Due italiani in finale di DFB-Pokal: il Lipsia di Tedesco sfiderà il Friburgo

Comunque andrà, un italiano entrerà nell’albo d’oro della DFB-Pokal. C’è solo da capire chi, se il giocatore o se l’allenatore: Vincenzo Grifo con il suo Friburgo o Domenico Tedesco con il suo RB Lipsia.

Di certo c’è che il 21 maggio prossimo all’Olympiastadion di Berlino si farà la storia. Perché la Coppa di Germania finirà per la prima volta nella bacheca di un club che non ha mai vinto nemmeno un trofeo.

Se da un lato il Friburgo, nella sua storia ultracentenaria, ha almeno 4 titoli di seconda divisione, il RB Lipsia nei suoi 13 anni non ha mai vinto un titolo a livello professionistico, nemmeno in seconda serie o in terza serie. E ha già perso due finali di coppa, mentre il Friburgo è alla prima assoluta.

Vincenzo Grifo è stato tra i protagonisti della cavalcata della squadra di Christian Streich verso la prima storica finale, con 4 goal segnati compreso il terzo nella semifinale vinta contro l’Amburgo per 1-3. In questa stagione nessuno ha contribuito a più goal di lui: con 12 marcature e 7 assist il nazionale italiano nato a Pforzheim si è confermato l’uomo in più del Friburgo.

Anche a Lipsia devono ringraziare un ‘italiano’ per aver raggiunto la terza finale in 4 anni: Domenico Tedesco, nativo di Rossano Calabro, si è trasferito da piccolo nei dintorni di Stoccarda. Da dicembre allena il Lipsia: a 36 anni ha la possibilità di vincere il suo primo trofeo professionistico.

L’appuntamento sarà tra un mese esatto a Berlino, tradizionale sede della finale di coppa: comunque andrà, un italiano scriverà la storia. Vite distanti, accomunate dalle origini. E da un obiettivo.