Due infortuni in un colpo solo... L'Al-Ahli di Gedda perde il suo fuoriclasse contro il Damak

È stata confermata l'assenza del calciatore dell'Al-Ahli Jeddah dalla rosa della squadra in occasione della partita contro il Damac nel campionato saudita Roshen, a seguito dell'infortunio subito nelle ultime giornate.

L'Al-Ahli ospiterà il Damac sabato prossimo allo stadio Al-Inmaa di Jeddah, nella ventisettesima giornata del campionato saudita Roshen.

Il quotidiano saudita "Al-Riyadh" ha riferito che Valentin Atangana, centrocampista dell'Al-Ahli, salterà la prossima partita contro il Damac a causa dell'infortunio subito con la Nazionale francese Under 21.

Atangana ha subito un infortunio all'articolazione della gamba lunedì scorso, a seguito di un intervento di uno dei suoi compagni durante gli allenamenti della Nazionale francese Under 21.

Il giornale ha sottolineato che il centrocampista francese si è sottoposto a radiografie e visite mediche mercoledì, che hanno confermato una forte contusione alla gamba, oltre a una lesione all'articolazione.

Atangana sarà sottoposto a un programma intensivo di cure e riabilitazione nel prossimo periodo, e il suo ritorno agli allenamenti sarà determinato in base alla sua risposta alle sedute terapeutiche.

Il ventenne è considerato uno dei giocatori di spicco dell'Al-Ahli in questa stagione, avendo disputato 29 partite dall'inizio del campionato, durante le quali è riuscito a segnare 5 gol.

Si ricorda che l'Al-Ahli occupa il terzo posto nella classifica del campionato saudita con 62 punti, a 5 punti dal leader Al-Nassr e a 2 punti dall'Al-Hilal, che occupa il secondo posto.