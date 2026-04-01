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Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Due infortuni in un colpo solo... L'Al-Ahli di Gedda perde il suo fuoriclasse contro il Damak

Al Ahli vs Damac FC
Al Ahli
Damac FC
1ª Divisione
V. Edoa
Arabia Saudita
Francia

Il club saudita subisce un nuovo duro colpo in vista dell'atteso scontro

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È stata confermata l'assenza del calciatore dell'Al-Ahli Jeddah dalla rosa della squadra in occasione della partita contro il Damac nel campionato saudita Roshen, a seguito dell'infortunio subito nelle ultime giornate.

L'Al-Ahli ospiterà il Damac sabato prossimo allo stadio Al-Inmaa di Jeddah, nella ventisettesima giornata del campionato saudita Roshen.

Il quotidiano saudita "Al-Riyadh" ha riferito che Valentin Atangana, centrocampista dell'Al-Ahli, salterà la prossima partita contro il Damac a causa dell'infortunio subito con la Nazionale francese Under 21.

Atangana ha subito un infortunio all'articolazione della gamba lunedì scorso, a seguito di un intervento di uno dei suoi compagni durante gli allenamenti della Nazionale francese Under 21.

Il giornale ha sottolineato che il centrocampista francese si è sottoposto a radiografie e visite mediche mercoledì, che hanno confermato una forte contusione alla gamba, oltre a una lesione all'articolazione.

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Atangana sarà sottoposto a un programma intensivo di cure e riabilitazione nel prossimo periodo, e il suo ritorno agli allenamenti sarà determinato in base alla sua risposta alle sedute terapeutiche.

Il ventenne è considerato uno dei giocatori di spicco dell'Al-Ahli in questa stagione, avendo disputato 29 partite dall'inizio del campionato, durante le quali è riuscito a segnare 5 gol.

Si ricorda che l'Al-Ahli occupa il terzo posto nella classifica del campionato saudita con 62 punti, a 5 punti dal leader Al-Nassr e a 2 punti dall'Al-Hilal, che occupa il secondo posto.

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