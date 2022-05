Due goal subiti nel recupero: Trabzonspor eliminato dalla Coppa di Turchia

Beffa incredibile per il Trabzonspor che, fresco di trionfo in campionato, ha rimediato una clamorosa eliminazione dalla Coppa di Turchia.

La squadra allenata da Abdullah Avci e impegnata nella doppia semifinale contro il Kayserispor, si presentava alla sfida di ritorno dopo aver vinto 1-0 la gara d'andata.

Al 'Kadir Has', però, è andata in scena una sfida ad alto tasso di pericolisità e ricca di sorprese, decisamente poco liete per Hamsik e compagni.

L'articolo prosegue qui sotto

La partita. Trabzonspor avanti 1-0 grazie al rigore in apertura di Nwakaeme e puntualmente rimontato dalle reti di Bassan e Hossein. All'82', la squadra della Trebisonda acciuffa il nuovo pari con Bakasetas, autore del goal apparentemente decisivo per le sorti della qualificazione alla finale.

Apparentemente, appunto. Perché in pieno recupero, per i campioni di Turchia, si è confezionato un autentico psicodramma: Thiam al 91' e nuovamente Bassan al 96' hanno firmato l'incredibile ribaltone, valso il pass per l'atto finale del torneo. Per il Trabzonspor sfuma, dunque, la potenziale doppietta.

A sorridere, invece, è solamente il Kayserispor di Hikmet Karaman che miete un'altra vittima illustre dopo aver fatto fuori il Fenerbahce ai sedicesimi e il Besiktas ai quarti. Il 26 maggio ci sarà la finale contro una tra Alanyaspor e Sivasspor.