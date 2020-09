Due giorni in rianimazione per Graziani: è caduto da una scala, ora sta meglio

Ciccio Graziani l'ha scampata con 11 costole fratturate e 6 vertebre rotte. Due giorni in rianimazione prima di essere passato in un reparto ordinario

Tanta paura per Ciccio Graziani, ma per fortuna l'ex campione del mondo non è mai stato in pericolo di vita. Vittima di una caduta accidentae da una scala, Graziani si trova in ospedale attualmente, ad Arezzo.

Trasportato immediatamente in ospedale, infatti, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione in via precauzionale. In un paio di giorni le sue condizioni sono velocemente migliorate ed è stato spostato in un reparto ordinario. Questo è quanto riportato dal 'Corriere di Arezzo'.

Mentre questo è il suo racconto, direttamente dall'ospedale, ai microfoni di 'Tuttosport'.

"No, non sono in pericolo di vita. Ma l’ho vista proprio brutta, credetemi. Sono in ospedale da venerdì mattina. Qui ad Arezzo, sì, dove vivo. Dovevo riparare un buco nella rete di recinzione del nostro centro sportivo, vicino ai campi di calcetto. Mia moglie mi continuava a ripetere che era pericoloso, ma io ho fatto di testa mia e ho sbagliato, accidentaccio! Così sono salito su una scala di quelle allungabili, ma poi si sono rotti dei ganci e sono volato giù da un’altezza di 6, 7 metri. Ma per fortuna non ho sbattuto male la testa. 11 costole fratturate, ma per fortuna non hanno lesionato organi. E poi 6 vertebre rotte, ma grazie a Dio senza danni al midollo spinale: fratture composte. Ho la milza fuori uso, sì, ma forse non devono operarmi per asportarmela. Ho un versamento tra pleura e polmone. Speriamo. Ho avuto la fortuna di essere caduto non di testa, ma sui glutei e sulla schiena, e in più sull’erba sintetica, non sul cemento. Se no, chissà ora. E’ andata bene, dai. Anche se è stato un volo terribile".

Per fortuna, Ciccio Graziani è un toro ed in fondo, nonostante le botte, se l'è cavata alla grande.