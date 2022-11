Due gialli in meno di un minuto: Luka Romero espulso in Feyenoord-Lazio

Il classe 2004 non è riuscito a controllare il nervosismo nel finale del de Kuip: prima ammonito per proteste e poi per aver allontanato la palla.

Una leggerezza commessa in un finale di gara ad altissima tensione. Luka Romero ha rimediato un cartellino rosso nei minuti di recupero della sfida tra Feyenoord e Lazio, decisa dal goal di Gimenez che ha sancito la qualificazione degli olandesi di Slot agli ottavi di finale e la retrocessione della squadra di Maurizio Sarri in Conference League.

Il classe 2004, che all'81' aveva preso il posto di Cancellieri, è stato ammonito ben due volte in meno di 60 secondi dal direttore di gara bosniaco Peljto, esattamente tra il 95' e il 96'.

L'argentino ex Maiorca ha prima protestato con veemenza e reiteratamente nei confronti dell'arbitro e pochi secondi dopo ha allontanato la sfera, sfogando il suo nervosismo, dal punto di battuto di un calcio di punizione decretato proprio dal Peljto a pochi istanti dal triplice fischio.

Nessun dubbio per il direttore di gara, che ha estratto per la seconda volta in meno di un minuto il cartellino giallo nei confronti dell'esterno 18enne della Lazio, che ha guadagnato anzitempo la via degli spogliatoi.

Una serata amara per la Lazio e per Luka Romero, che viene espulso per la prima volta tra i professionisti.