Due figli colpiti da coronavirus? Wanda Nara contro Maxi Lopez

La compagna di Icardi ha smentito Maxi Lopez, duro negli ultimi giorni: "Sono indignato, questa donna è un’incosciente per quello che fa".

Nuova guerra tra Wanda Nara e Maxi Lopez, stavolta per quanto riguarda il covid. Secondo l'attaccante argentino anche Benedicto e Constantino, figli di dell'ex coppia sono risultati positivi al coronavirus secondo lo stesso attaccante argentino. Il più grande, Valentino, è invece negativo. Non per la signora Icardi.

Intervistato durante il programma 'Los Ángeles de la Mañana', l'ex attaccante di e aveva parlato della positività dei due figli, arrivata in seguito ad una vacanza ad Ibiza della famiglia Icardi, uno dei giocatori del positivi al coronavirus negli ultimi giorni.

Maxi Lopez non aveva usato giri di parole:

"Sono indignato, questa donna è un’incosciente per quello che fa. Ho due figli che sono risultati positivi perché lei non ragiona. Le ho detto che non doveva andare a Ibiza, tutti quelli che ci vanno si contagiano, ma è l’incoerenza di una madre. Se non lo capisce lei, chi altri potrebbe capirlo?".

Wanda Nara, invece, via Instagram, ha smentito tutto: