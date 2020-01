Due donne in una squadra di uomini: è successo nel club di Del Piero

La squadra di cui Alessandro Del Piero è proprietario negli Stati Uniti, LA 10 FC, ha schierato due ex Juventus Women in una gara maschile.

Non capita tutti i giorni di vedere giocare due donne in una squadra maschile di calcio. Anzi, non è proprio mai capitato fino ad ora. Ebbene, Alessandro Del Piero ha realizzato il sogno di Ashley Nick e Lianne Sanderson, due ex calciatrici della Women.

Alessandro Del Piero è infatti proprietario di una squadra di nome LA 10 FC, che milita nella United Premier Soccer League, una lega semi-professionistica del calcio americano.

"Oggi abbiamo realizzato qualcosa di speciale. Noi siamo le prime donne a giocare in UPSL in una partita semi-professionistica. E' stato fantastico, grazie a tutti i ragazzi e ovviamente ad Alessandro Del Piero, mio amico e leggenda. Questo è solo l'inizio".

Come ha informato la Sanderson sul proprio profilo Instagram, le due ragazze hanno realizzato un vero e proprio sogno, dimostrando tanta gioia e felicità.