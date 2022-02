Due ko in casa Roma: contro lo Spezia mancheranno Sergio Oliveira e Afena-Gyan

La Roma a caccia di una vittoria che in campionato manca da più di un mese: l'ultima, conquistata sul campo dell'Empoli per 2-4 lo scorso 23 gennaio, è ormai un ricordo lontano. Per questo motivo contro lo Spezia la squadra di José Mourinho proverà in tutti i modi a conquistare i tre punti.

L'allenatore portoghese, però, dovrà fare i conti con diverse problematiche di formazioni: alla lista dei convocati per la sfida del Picco mancheranno Sergio Oliveira e Felix Afena-Gyan.

Sia il centrocampista che l'attaccante hanno accusato dei problemi fisici in allenamento e rimarranno a Roma per recuperare al meglio in vista della partita dell'Olimpico contro l'Atalanta.

Due assenze importanti, dunque, considerando anche le condizioni non al meglio di Nicolò Zaniolo, che potrebbe partire dalla panchina.

Spazio in mezzo al campo a Veretout: in attacco non dovrebbe cambiare nulla, invece, con Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Abraham.