Dubbio in Lazio-Atalanta: è goal di Djimsiti o autorete di Wallace?

Il terzo goal dell'Atalanta sul campo della Lazio è autogoal di Wallace: suo il tocco aereo che infila Strakosha, disturbato da Djimsiti.

Dubbio da Fantacalcio in occasione del terzo goal dell' sul campo della : su un corner battuto da destra incornano sia Djimsiti che Wallace, con la palla che entra infine alle spalle di Strakosha.

La Lega Calcio assegna l'autorete al difensore brasiliano che, effettivamente, tocca per ultimo di testa in virtù del disturbo portato dall'azione del collega svizzero, avanzato in area avversaria per staccare sul calcio d'angolo di Gomez.

Per Wallace la ciliegina sulla torta al contrario: sul groppone anche gli altri due goal atalantini (marcatura non eccezionale su Caicedo che ha servito l'assist a Parolo ed errore in disimpegno sul secondo), a coronamento di una giornata da cancellare nel più breve tempo possibile.

Lazio ridimensionata pesantemente e praticamente fuori dalla corsa per la : troppe occasioni perse per i ragazzi di Simone Inzaghi che dovranno riprovarci il prossimo anno.