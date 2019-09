Dubbio in Milan-Inter: goal di Brozovic o autorete di Rafael Leao?

Episodio dubbio durante Milan-Inter: Brozovic calcia rasoterra e trova la decisiva deviazione di Rafael Leao, che spiazza Donnarumma.

Il pesante goal del vantaggio segnato dall' nel derby contro il lascia un dubbio in sede di fantacalcio: Brozovic calcia in porta e trova la deviazione decisiva di Rafael Leao, che non lascia scampo a Donnarumma.

Un destro senza troppe pretese dal limite si è trasformato in una traiettoria imparabile per il portiere rossonero, che è rimasto immobile. Per ora la Lega Calcio ha assegnato la rete al centrocampista nerazzurro, che dunque si assicurerebbe un +3 di bonus.

La conclusione del giocatore croato era sicuramente diretta verso la porta avversaria, ma la netta deviazione ne ha totalmente cambiato l'esito finale. Resta dunque un dubbio in attesa della comunicazione ufficiale.