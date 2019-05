Dubbio in Bologna-Parma: è goal di Pulgar o autorete di Sepe?

Il raddoppio del Bologna contro il Parma è autorete di Sepe, che devia la palla nella propria porta dopo il tocco sul palo. Niente bonus per Pulgar.

Episodio dubbio in ottica Fantacalcio durante -: Eric Pulgar batte un preciso calcio di punizione da fuori area, la palla carambola sul palo toccando anche il corpo del portiere Luigi Sepe prima di finire in porta per il momentaneo 2-0.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La prima decisione della Lega Calcio è quella di assegnare l'autorete del portiere del Parma, che effettivamente tocca per ultimo il pallone dopo il rimbalzo sul palo. Un tocco decisivo nella traiettoria che insacca il raddoppio.

Un chiaro errore di valutazione da parte di Sepe, che macchia una prestazione fino a quel momento monumentale: malus al Fantacalcio per il portiere, nessun bonus per il centrocampista cileno, autore comunque di una grande partita.