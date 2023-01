Un drone sorvola lo stadio: Southampton-Aston Villa sospesa per motivi di sicurezza

Episodio molto particolare nel corso di Southampton-Aston Villa: il match è stato sospeso per alcuni minuti a causa di un drone.

Gioco sospeso e squadre fuori dal campo. E’ accaduto nel corso di Southampton-Aston Villa, match valido per il ventunesimo turno di Premier League, per il più insolito dei motivi.

Al 42’, l’arbitro Michael Salisbury ha deciso di interrompere la gara poiché sul St Mary’s si è alzato un drone. Il primo ad accorgersene è stato il portiere dei ‘Villans’, Emiliano Martinez, mentre si stava posizionando per un calcio d’angolo.

L’estremo difensore campione del mondo con l’Argentina ha richiamato l’attenzione del direttore di gara, il quale ha subito fanno cenno ai protagonisti del match di lasciare il terreno di gioco.

Un qualcosa che non è stato ben compreso dai tifosi presenti sugli spalti, finché non sono stati avvisati del fatto che tale decisione era stata presa per motivi di sicurezza.

Come spiegato dal ‘Daily Mail’ infatti, le partite vanno sospese quando un drone vola su un campo di gioco per due motivi: potenziale trasmissione streaming del match illegale e soprattutto possibile minaccia terroristica.

La situazione è tornata alla normalità dopo circa dieci minuti, ovvero quando la Polizia e gli addetti alla sicurezza dello stadio hanno dato il definitivo via libera.

La partita è quindi ripresa dal minuto 42 ed il primo tempo si è poi chiuso a reti inviolate.