Drinkwater riparte dal Kasimpasa: in prestito dal Chelsea fino a fine stagione

Il centrocampista inglese, campione nel 2016 con il Leicester, riparte dalla Turchia: giocherà nel club di Istanbul fino a giugno.

Il nome di Danny Drinkwater rimarrà per sempre nel mito grazie alla vittoria del titolo con il nel 2016 da protagonista. Il suo presente, però, non è più al top come quattro anni fa. Nelle prossime ore, come riporta il quotidiano turco 'Hürriyet', diventerà a tutti gli effetti un calciatore del Kasimpasa.

ll centrocampista inglese, classe 1990, è ormai da mesi ai margini del , tanto che nelle ultime stagioni è stato spesso mandato in prestito: ha giocato con e , ma senza mai riuscire a tornare davvero protagonista. Nuovo prestito in arrivo, dunque, ma non più in .

In stagione Drinkwater ha giocato soltanto con la formazione Under 23 del Chelsea e in generale non gioca con la prima squadra dall'agosto 2018. I Blues lo avevano prelevato dal Leicester nell'estate 2017. Doveva essere uno dei perni del centrocampo di Antonio Conte, ma la storia è andata diversamente.

Soltanto 23 presenze con il club londinese, prima di finire ai margini. Si è segnalato soltanto per episodi spiacevoli fuori dal campo: un'accusa di guida in stato di ebbrezza e una rissa fuori da un pub. In , nella squadra 13ª in Süper Lig, spera di poter ritrovare sé stesso e la continuità di rendimento.