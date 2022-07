Drinkwater e l’avventura al Chelsea: “Ero depresso, gli psicologi mi hanno aiutato”

Danny Drinkwater ha parlato della sua esperienza al Chelsea: “Sarri mi ha detto che non rientravo nei piani ad un’ora dalla fine del mercato”.

Quella di Danny Drinkwater al Chelsea è stata un’avventura che è andata in un modo che in molti avrebbero fatto fatica anche solo ad immaginare. Acquistato dai Blues nell’estate del 2017 per una cifra vicina ai 45 milioni di euro, con la maglia del club londinese ha totalizzato appena 23 presenze in cinque anni.

Il contratto che lo legava al Chelsea ora è scaduto e, in un’intervista rilasciata a ‘Sky Sports News’, ha ammesso che per lui la cosa equivale ad una sorta di liberazione.

“Sono sollevato, è chiaro che si era venuta a creare una situazione non positiva né per me né per il club. Sono arrabbiato per come è andata e per come sono stato trattato, ma non sono amareggiato. E’ passato molto tempo ormai”.

Drinkwater è arrivato al Chelsea quando c’era Conte in panchina per ricomporre con Kanté la coppia di centrocampo che aveva trascinato nel 2016 il Leicester alla conquista di uno storico titolo di campione d’Inghilterra. Per lui le cose sono iniziate a precipitare con l’approdo a Londra di Sarri.

“Mancava un’ora alla fine del mercato e, in maniera del tutta imprevista, vengo convocato in ufficio. Zola traduceva per Sarri e mi ha detto ‘Non pensare di essere nei nostri piani’. Avevo bisogno di tempo, ho chiesto ‘Perché me lo dici solo adesso?’ Mi hanno risposto che c’era un club all’estero interessato, ma per me mio figlio era la priorità e quindi ho deciso di restare fino a gennaio”.

Nel corso della sua avventura al Chelsea, Drinkwater ha vissuto esperienze in prestito al Burnley, all’Aston Villa, al Kasimpasa e al Reading.

“Mi sento come se avessi buttato via cinque anni. Se fossi rimasto al Leicester, se non mi fossi infortunato, se mi avessero trattato in maniera diversa: penso a tanti se. E’ un qualcosa di frustrante. La cosa mi brucia, mi prendo a calci da solo, ma non posso cambiare quanto successo. All’Aston Villa e al Burnley non ha funzionato, sono andato anche in Turchia a 30 anni e mai avrei pensato di farlo, e sono sceso pure in Championship. Ho provato a fare le cose giuste, ma ogni volta c’è stato qualcosa che è andato storto”.

Drinkwater si è anche ritrovato costretto a fare i conti con la depressione.

“E’ morta prima mia nonna e poi mio nonno, a mio padre è stata diagnosticata la leucemia, ho perso il mio cane ed ho guidato in stato di ebbrezza. Non ero io, litigavo anche per mio figlio. Quando nel calcio tutto va bene, il resto sembra facile da affrontare, ma quando le cose vanno male, tutto sembra così pesante. E’ stato il punto più basso. Non pensavo di essere depresso, ma ho visto gli psicologi e mi hanno aiutato molto. Se non lo avessi fatto le cose sarebbero andate anche peggio. Pensavo solo a combattere e litigare”.

Adesso la volontà è quella di ripartire.

“Ci sono alcune offerte, ma è un momento strano per il calcio, soprattutto se sei svincolato. Spero che la seconda parte della scorsa stagione mi abbia aiutato. Ci sono delle opzioni, si tratta solo di decidere. Io amo vincere e quindi è difficile lasciare alla mia età”.