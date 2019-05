Drenthe e il suo Real Madrid: “Lo scantinato di Robinho era un mini-night club”

Il centrocampista olandese, Royston Drenthe, ricorda il suo periodo al Real Madrid: “Andavamo nello scantinato di Robinho, fu dura andar via”.

Ad inizio anni 2000 era considerato uno dei più grandi talenti del calcio mondiale, la sua carriera però non è stata all’altezza delle aspettative. Royston Drenthe le qualità per sfondare le aveva tutte e non è un caso che appena 20enne fu acquistato dal , ma proprio nel corso della sua avventura in Blanco qualcosa iniziato a non andare per il verso giusto.

Il centrocampista olandese, che la scorsa estate si è unito allo Sparta Rotterdam dopo circa un anno e mezzo di inattività, parlando a FourFourTwo, ha ricordato il suo approdo al Real.

“C’erano 16 club che mi volevano, avevo parlato sia con il presidente del Laporta che con il direttore sportivo del Real Madrid Mijatovic e scelsi proprio il Real. Tutti mi offrivano contratti da cinque anni a condizioni più o meno simili, ma quando sono arrivati i Blancos ho presto la mia decisione definitiva”.

Il salto in un grandissimo club come il Real Madrid non ha rappresentato un problema ed anzi l’adattamento è stato piuttosto rapido.

“Guti con me è stato eccezionale, si è comportato benissimo e lui era l’’uomo’ del Real, una leggenda. Ho sviluppato un ottimo rapporto anche con Robinho poco dopo il mio arrivo. Lui aveva trasformato il suo scantinato in un mini-night club e noi spesso ci andavamo”.

In campo però le cose non sono andate propriamente per il meglio.