Drenthe giocherà in quarta serie spagnola: "Non sono ancora pronto, da lunedì dieta"

L'esterno olandese, ex Real Madrid, ha firmato con il Racing Murcia, club di Tercera Division: "Non sono qui per gioco, ma devo perdere 3 kg".

Dopo quasi un anno di pausa,Royston Drenthe torna in campo. L’esterno olandese con un passato nel è un nuovo giocatore del Racing Murcia. Ritorno in , dieci anni dopo la sua ultima esperienza con l’Hercules.

A 34 anni da compiere ad aprile e con una condizione fisica tutt’altro che ottimale, Drenthe ha deciso di rimettersi in gioco nella quarta serie spagnola. Il club si trova in testa al proprio girone della Tercera Division, la quarta serie del calcio spagnolo.

A ‘El Partitazo’ di Cope e Radio Marca Drenthe ha parlato delle sue sensazioni e dei suoi obiettivi, affermando di dover perdere tre chili prima di poter tornare a giocare normalmente.

Altre squadre

“Ho 7 figli con 4 donne diverse e ora sono single. Devo migliorare poco a poco, non sono ancora pronto per giocare, devo perdere 3 kg. Da lunedì mi metto a dieta, ho sempre mangiato molto. Le mie zie sono ottime cuoche… Non sono qui per gioco, voglio mostrarlo alla gente e andare avanti, vedere come reagisce il mio corpo”.

Le ultime esperienza di Drenthe sono state in seconda e terza serie olandese. In precedenza aveva giocato anche negli , in e in Championship, con una parentesi in dopo l’esperienza all’ .