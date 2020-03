Drenthe attore: interpreta un mafioso in una serie olandese

Royston Drenthe, ex giocatore del Real Madrid, è uno degli attori della serie olandese Mocro Mafia in cui interpreta il ruolo di un mafioso.

La carriera di Royston Drenthe sembrava promettere più che bene: all'età di 20 anni venne acquistato dal dove però non riuscì ad incidere più di tanto; fu un flop anche l'esperienza all' , tale da convincerlo ad accantonare il calcio che conta a soli 29 anni per iniziare un percorso come cantante rap.

Drenthe è ormai un artista a tutto tondo acclarato in , da poco anche stimato attore nella serie Mocro Mafia in cui interpreta il ruolo di un gangster: ecco un assaggio delle sue performance in uno spezzone pubblicato sul suo profilo Instagram.

"È giunto il momento... Dopo un lungo silenzio, posso FINALMENTE annunciare che reciterò nella serie MOCRO MAFIA! Sono molto entusiasta della mia partecipazione alla serie e non vedo l'ora di intrattenere gli spettatori con il mio ruolo! Sono più che felice di mostrarvi quest'altro lato di Royston e spero che vi piaccia tanto quanto me. Quindi andate a dare un'occhiata!".

Drenthe è in ottima compagnia per quanto riguarda la lista dei calciatori che hanno scelto di dedicarsi ad altro: Daniel Osvaldo è il caso più lampante, tornato a vestire la maglia del Banfield dopo quattro anni di assenza dai campi di calcio per occuparsi della sua band Barrio Viejo.