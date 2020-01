Il dramma di Moses: perse i genitori a 11 anni in un attentato a cui sopravvisse

L'avventura nel calcio di Victor Moses è iniziata scappando dalla Nigeria a 11 ani, dopo l'attentato subito dai suoi genitori a cui è sopravvissuto.

Victor Moses nel gennaio scorso ha abbandonato l’ per la prima volta durante la sua carriera da calciatore: ha scelto il in prestito, dopo due anni vissuti da protagonista al . La sua prossima tappa sarà l’ , dove raggiungerà di nuovo Antonio Conte, che lo ha reso grande con i 'Blues'.

Anche da lontano, però, Moses vedrà l’Inghilterra come la sua seconda casa. Non soltanto perché ci ha vissuto per quasi vent’anni e ci è cresciuto calcisticamente, ma perché è il paese che di fatto lo ha salvato.

Il classe 1990 è infatti nato e cresciuto nella povertà in , paese che ha rappresentato fieramente fino al Mondiale 2018, prima di ritirarsi e dedicarsi solamente ai club. Poi, ad 11 anni, si è trasferito in Inghilterra. O meglio, ha richiesto asilo in Inghilterra. Perché, come ha raccontato lui stesso al ‘Guardian’ in un’intervista del 2012, la guerra gli ha tolto tutto ciò che aveva. Anche i suoi genitori.

Suo padre Austin era un pastore cristiano, mentre sua madre Josephine lo aiutava. Vivevano a Kaduna. All’inizio del millennio la Nigeria era messa in ginocchio dalla guerra civile tra la maggioranza musulmana del paese e la minoranza cristiana. Nel 2002, quando il piccolo Victor aveva soltanto 11 anni, i genitori sono stati uccisi in casa in un attacco da degli estremisti islamici.

Quell’attentato passò alla storia come ‘Miss World Riot’ e provocò 250 morti. Dietro, appunto, proprio il concorso di ‘Miss Mondo 2002’, che si sarebbe dovuto svolgere in Nigeria e non era ben visto dai conservatori islamici, e un articolo su un giornale cristiano in cui si affermava che Maometto avrebbe approvato il concorso di ‘Miss Mondo’. Da lì scattarono gli scontri. E i genitori di Moses furono coinvolti.

Victor in quel momento non si trovava in casa, ma per strada a fare ciò che più lo appassionava: giocare a calcio. Ha appreso la notizia ed è diventato un bersaglio. Per una settimana un amico lo ha tenuto nascosto, poi è salito su un aereo e volato fino in Inghilterra, trovando ospitalità e asilo a Londra.

Da lì i primi passi da calciatore nel parco vicino a casa, nel , poi il passaggio al e infine al Chelsea, nel 2012. Nell’intervista al ‘Guardian’ Moses ha ricordato il dramma vissuto da giovane.

“Dovunque siano in questo momento, devono essere fieri di me, guardarmi da lassù fieramente. Devo ringraziare Dio per dove sono arrivato, è ancora un sogno che si avvera. Continuerò a lavorare e magari un giorno arriverò al ”.

Per il Barcellona forse non c’è più tempo, ma dopo aver rappresentato tra le altre e Chelsea ora Moses diventerà un giocatore dell’ . E potrà rendere ancora più fieri i suoi genitori.