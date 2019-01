Dramma Emiliano Sala, ritrovati i resti di un aereo in una spiaggia francese

Non arrivano buone notizie sulla drammatica situazione di Emiliano Sala. Dopo giorni di ricerche le autorità hanno comunicato di aver trovato alcuni resti di un aereo in una spiaggia francese: potrebbero appartenere proprio al velivolo scomparso sul quale era a bordo il giocatore argentino del Nantes.

La notizia è stata riferita dal 'Britain's Air Accidents Investigation Branch': ritrovati in particolare due cuscini di due sedili che sembrano appartenere all'aereo sul quale era salito lo sfortunato attaccante.

"Da quando abbiamo aperto le indagini lo scorso 23 gennaio, abbiamo raccolto dati riguardanti volo, aereo e personale, e abbiamo analizzato i dati radar del nostro traffico aereo. Abbiamo lavorato a stretto contatto con le altre autorità internazionali e abbiamo tenute informate le famiglie dei soggetti coinvolti. La mattina di lunedì 28 gennaio siamo stati informati dall'autorità investigativa del ritrovamento di un cuscino di un sedile in una spiaggia vicino Surtainville sulla penisola del Cotentin. Un secondo cuscino è stato poi ritrovato nella stessa zona più tardi quello stesso giorno. Da un esame preliminare abbiamo concluso che è probabile che i cuscini provengano dall'aereo disperso".

Sulla scia dei ritrovamenti le autorità hanno ordinato una ricerca più approfondita nei fondali circostanti.

"Abbiamo commissionato un'indagine subacquea del fondo marino per cercare di individuare eventuali altri resti dell'aereo. A causa delle condizioni meteorologiche ci aspettiamo che la ricerca possa iniziare alla fine di questo weekend per un totale di tre giorni. Stiamo lavorando a stretto contatto con le persone coinvolte per massimizzare la possibilità di localizzare eventuali altri resti".