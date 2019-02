Dramma Emiliano Sala, il presidente del Cardiff: "Pagheremo il Nantes se obbligati"

Il presidente del Cardiff, Mehmet Dalman, analizza il pagamento di Emiliano Sala al Nantes: "Ci sono delle anomalie, raccogliamo informazioni".

In risposta alle polemiche nate tra Cardiff e Nantes a seguito della drammatica scomparsa di Emiliano Sala, a fare chiarezza ci ha provato il presidente del club gallese in un'intervista rilasciata alla 'BBC'.

Questione di soldi, quella che sta trasformando una tragedia in una storia surreale, con il Nantes che ha richiesto al Cardiff il pagamento della prima rata per l'acquisto di Sala, soluzione al momento congelata invece dalla squadra di Premier League.

A spiegarne il motivo è stato Mehmet Dalman, patron del club gallese, sottolineando come sia intenzione del Cardiff onorare il contratto firmato prima del disastro aereo nel quale il giocatore argentino ha perso la vita.

"Certamente, se saremo costretti legalmente a pagare al Nantes questa cifra, lo faremo. Siamo un club d'onore".

Cardiff chairman Mehmet Dalman says the club will be "honourable" with Nantes over the £15m transfer for Emiliano Sala https://t.co/eDSv2gSZEF pic.twitter.com/T2uco4iU7V — BBC Sport (@BBCSport) 13 febbraio 2019

Dalman ha però poi denunciato alcune possibili anomalie nel contratto, motivo per il quale il Cardiff aspetterà ancora prima di pagare al Nantes la prima rata di 5,6 milioni. I gallesi hanno infatti sottoscritto un accordo da 16 milioni totali, spalmabili in tre anni, per l'acquisto del giocatore.