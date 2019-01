Dramma Emiliano Sala, il Nantes sostiene la famiglia del giocatore vendendo delle magliette

Il Nantes ha messo in vendita delle magliette con il volto di Emiliano Sala: l'intero ricavato verrà devoluto alla famiglia del giocatore.

Dopo le brutte notizie del pomeriggio, con la 'Britain's Air Accidents Investigation Branch' che ha comunicato il ritrovamento dei cuscini di due sedili che sembrano appartenere all'aereo sul quale era salito Emiliano Sala, il Nantes ha deciso di promuove un'iniziativa benefica per sostenere la famiglia del giocatore.

Come spiegato in un messaggio pubblicato tramite i propri profili social, il club francese ha infatti messo in vendita alcune magliette con l'obiettivo di raccogliere una somma di denaro da devolvere interamente alla famiglia del ragazzo.

C'est notre soldat, c'est votre soldat 🇦🇷



Le Club édite dès aujourd'hui un tee-shirt à l'effigie d'@EmilianoSala1. L’intégralité des bénéfices liés aux ventes sera reversée à sa famille.



Commandez-le dès maintenant :

👕 https://t.co/g8dQ5q4zve pic.twitter.com/TKeU7JqnGs — FC Nantes (@FCNantes) 30 gennaio 2019

Una t-shirt che raffigura un Emiliano Sala intento a esultare dopo un goal. Una bella iniziativa per mezzo della quale il club sta provando a fare qualcosa di concreto per aiutare i familiari di un giocatore entrato nel cuore di moltissimi tifosi.