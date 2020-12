Dragusin ha convinto la Juventus: trattativa avviata per il rinnovo

La Vecchia Signora lavora per blindare il baby centrale rumeno, fresco di debutto in prima squadra contro la Dinamo Kiev.

Nella facile vittoria della contro la in , risalta la storia di Radu Dragusin. Il difensore rumeno, classe 2002, che ha debuttato in prima squadra proprio contro gli ucraini.

Bel modo di esordire tra le fila della Signora, con tanto di prima esperienza nell'Europa che conta. Ma il difensore dell'Under 23, ormai aggregato in prima squadra da Pirlo, sembra avere le stigmate del campione. O, quantomeno, la Juventus auspica in questo processo, visto che sta per rinnovare anche il suo contratto.

L'attuale vincolo lavorativo scade a giugno del 2021 e, dunque, Madama sta correndo a ripari: puntando a blindare rapidamente il gioiellino rumeno. Il club bianconero, giustappunto, ha avviato le negoziazioni con l'entourage di Dragusin.

La trattativa va avanti sulla base di un progetto quinquennale, con il 18enne rumeno che andrebbe a guadagnare attorno ai 600 mila euro di ingaggio netto annuo. Insomma, niente male per un calciatore alle prime armi. Un passo necessario, doveroso, per allontanare le ardite ambizioni altrui.