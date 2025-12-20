Dove vedere Vicenza-Triestina in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Nel girone A di Serie C l’ultimo turno d’andata offre la sfida fra Vicenza e Triestina.

Al Menti si gioca il più classico dei testacoda: Lane primo in solitaria con ben 46 punti, ben 12 di vantaggio sul Lecco.

La Triestina, per via della corposa penalizzazione, è ultima a -2, sebbene in realtà, sul campo, i punti ottenuti sarebbero 21 e garantirebbero una posizione tranquilla.

Il Menti sarà, come sempre, sold-out, con entrambe le squadre che vogliono chiudere al meglio il proprio 2025.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Vicenza-Triestina: ora di inizio

La gara fra Vicenza e Triestina, valida per la giornata numero 19 del campionato di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 21 dicembre, allo stadio Romeo Menti, con fischio d’inizio ore 14:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Vicenza

Nel Vicenza ballottaggio offensivo fra Morra e Stuckler, con il primo favorito. Per il resto solito 3-5-2 per la formazione di Gallo, con Tribuzzi e Costa sulle corsie esterne.

VICENZA (3-5-2): Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Tribuzzi, Cavion, Carraro, Alessio, Costa; Capello, Morra. All. Gallo

Notizie sulla Triestina

Nella Triestina Tesser punterà sulla continuità tattica, con Gundez trequartista nel 4-3-1-2 a supporto di Kljajic e Vicario.

TRIESTINA (4-3-1-2): Matosevic; Pedicillo, Moretti, Anzolin, D’Amore; Crnigoj, Jonsson, Ionita; Gunduz; Kljajic, Vicario. All. Tesser.

Forma

Vicenza reduce dal successo di Crema contro la Pergolettese. Sono 11 i punti conquistati nelle ultime cinque uscite dalla capolista del girone A. La Triestina, invece, domenica scorsa ha inflitto un roboante 5-2 all’Albinoleffe, con altri 5 punti ottenuti nelle precedenti 4 gare.

Partite tra le due squadre

Bilancio recente che vede sorridere il Vicenza: tre vittorie nelle ultime cinque sfide dirette, comprese l’1-0 della scorsa stagione, a fronte di un successo triestino e un pari del 2023.

Classifica

Vicenza primo a quota 46 punti, frutto di 14 vittorie e 4 pari che garantiscono 12 punti di vantaggio sulla seconda. La Triestina ha conquistato 21 punti sul campo, ma con il -23 di penalizzazione, è ultima a -2.