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Dove vedere Vicenza-Benevento in tv e streaming: canale, orario, formazioni

LR Vicenza vs Benevento
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Come guardare la partita della Supercoppa di Serie C tra Vicenza e Benevento: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Vicenza e Benevento si affrontano nella terza e ultima giornata della Supercoppa Serie C. A 90 minuti dal termine, quella fra biancorossi e giallorossi è in pratica una finale. Entrambe le formazioni, vincitrici dei gironi A e C, hanno battuto l’Arezzo nei primi due turni: il Vicenza lo ha fatto per 5-2, il Benevento per 1-0. Dunque, per differenza reti, alla squadra di Gallo potrebbe bastare un pari per alzare al cielo la Supercoppa.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Vicenza-Benevento in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a SKY SportScopri le migliori offerte

 Vicenza-Benevento verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Sarà possibile seguire Vicenza-Benevento anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

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LR Vicenza
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Benevento
BEN

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Il match, inoltre, sarà trasmesso anche da RAI: sul digitale terrestre, al canale 58, e in streaming sui raiplay.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Vicenza-Benevento: ora di inizio

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Serie C - Super Cup

La gara fra Vicenza e Benevento, valida per la terza e ultima giornata della Supercoppa di Serie C, si giocherà sabato 16 maggio, allo stadio Romeo Menti, con fischio d’inizio ore 20:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Vicenza

VICENZA (3-5-2): Gagno; Sandon, Leverbe, Cuomo; Caferri, Zonta, Carraro, Rada, Costa; Morra, Capello. All. Gallo

Probabile formazione Benevento

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Ceresoli, Scognamillo, Caldirola, Romano; Maita, Prisco; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini. All. Floro Flores

Forma

LRV
-Forma

Goal segnato (subito)
14/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

BEN
-Forma

Goal segnato (subito)
5/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

LRV

Ultime 2 partite

BEN

0

Vittorie

0

Pareggi

2

Vittorie

2

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
1/2
Entrambe le squadre a segno
1/2

Classifica

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