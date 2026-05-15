Dove vedere Vicenza-Benevento in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Vicenza e Benevento si affrontano nella terza e ultima giornata della Supercoppa Serie C. A 90 minuti dal termine, quella fra biancorossi e giallorossi è in pratica una finale. Entrambe le formazioni, vincitrici dei gironi A e C, hanno battuto l’Arezzo nei primi due turni: il Vicenza lo ha fatto per 5-2, il Benevento per 1-0. Dunque, per differenza reti, alla squadra di Gallo potrebbe bastare un pari per alzare al cielo la Supercoppa.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Vicenza-Benevento in diretta? Canale TV e diretta streaming

Vicenza-Benevento verrà proposta in diretta televisiva da

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Sarà possibile seguire Vicenza-Benevento anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Il match, inoltre, sarà trasmesso anche da RAI: sul digitale terrestre, al canale 58, e in streaming sui raiplay.

Come guardare ovunque con una VPN

Vicenza-Benevento: ora di inizio

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La gara fra Vicenza e Benevento, valida per la terza e ultima giornata della Supercoppa di Serie C, si giocherà sabato 16 maggio, allo stadio Romeo Menti, con fischio d’inizio ore 20:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Vicenza

VICENZA (3-5-2): Gagno; Sandon, Leverbe, Cuomo; Caferri, Zonta, Carraro, Rada, Costa; Morra, Capello. All. Gallo

Probabile formazione Benevento

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Ceresoli, Scognamillo, Caldirola, Romano; Maita, Prisco; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini. All. Floro Flores

Forma

Partite tra le due squadre

LRV Ultime 2 partite BEN 0 Vittorie 0 Pareggi 2 Vittorie Benevento 1 - 0 LR Vicenza

LR Vicenza 2 - 3 Benevento 2 Goal segnati 4 Partite con più di 2,5 gol 1/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

Classifica