Serie A - Game Week 9 28 ott 2026 - 13:30 Stadio Pierluigi Penzo

Venezia-Inter è disponibile in diretta streaming su DAZN. La partita sarà trasmessa anche in diretta TV su Sky Sport, con la possibilità di seguirla in streaming tramite NOW e Sky Go.

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Venezia-Inter: mercoledì 28 ottobre ore 18.30

Il Venezia ospita l'Inter allo Stadio Pierluigi Penzo nella nona giornata di Serie A. Da una parte i nerazzurri inseguono la Lazio sempre più capolista, dall'altra l'ultima in classifica: un testacoda che racconta tutto il divario attuale tra le due squadre.

I nerazzurri arrivano a Venezia con sette vittorie in otto partite di campionato. L'ultima, firmata da un rigore di Zielinski al 97' contro la Fiorentina, ha confermato la capacità dell'Inter di non mollare nemmeno quando le cose si mettono male.

In assenza di Lautaro Martinez, è Marcus Thuram ad essersi preso la squadra sulle spalle. Il francese ha segnato il gol del pareggio contro la Fiorentina e si è procurato il rigore decisivo, imponendosi come punto di riferimento offensivo dei nerazzurri.

Il Venezia attraversa un momento difficile. Tre punti in otto giornate raccontano di una squadra in lotta per la sopravvivenza, anche se la vittoria sul Napoli ha dimostrato che i lagunari sanno essere pericolosi tra le mura amiche.

Cristian Chivu potrebbe optare per un ampio turnover in vista del derby contro il Milan di sabato e degli impegni europei imminenti. Davide Nicola, invece, cercherà di sfruttare il fattore Penzo per strappare un risultato che potrebbe valere molto in chiave salvezza.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Venezia-Inter in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Davide Nicola deve rinunciare a Bartol Franjic, Andrea Adorante e Armel Bella-Kotchap. Il probabile undici lagunare prevede Stankovic in porta, con Juan Jesus, Halhal, Moreno, Hainaut e Mazzocchi nella linea difensiva, Kike Perez, Sohm e Basic a centrocampo, e la coppia Yeboah-Adams in attacco.

Cristian Chivu fa i conti con una lunga lista di assenti: Lautaro Martinez, John Stones, Luis Henrique, Benjamin Pavard e Curtis Jones sono tutti indisponibili. L'Inter dovrebbe scendere in campo con Provedel tra i pali, Bisseck, Akanji e Bastoni in difesa, Spence, Barella, Zielinski, Sucic e Dimarco a centrocampo, e Bonny con Pio Esposito in attacco, con Thuram inizialmente in panchina.

Stato di forma

Il Venezia arriva dalla sconfitta nell'ultima gara contro il Genoa per 1-0 ma in precedenza, i lagunari avevano battuto il Napoli per 1-0 al Penzo. Un rendimento altalenante che non ha ancora permesso alla squadra di Nicola di trovare continuità.

L'Inter presenta un ruolino di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque gare. I nerazzurri vengono dal 2-1 in rimonta sulla Fiorentina, preceduto dall'1-3 a Bologna in campionato. L'unica battuta d'arresto è il 4-3 subito contro il Club Brugge in Champions League. In Serie A, l'Inter ha vinto le ultime tre partite consecutive.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale al 3 dicembre 2025, quando l'Inter si impose 5-1 sul Venezia in Coppa Italia. Prima di quella gara, i nerazzurri avevano vinto 1-0 al Penzo in Serie A nel gennaio 2025. Considerando gli ultimi cinque precedenti ufficiali, l'Inter ha sempre avuto la meglio.

Classifica





In Serie A, l'Inter insegue la Lazio mentre il Venezia occupa l'ultimo posto: la sfida al Penzo mette dunque di fronte la squadra con uno dei due migliori rendimenti del campionato e quella che lotta per uscire dalla zona retrocessione.





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