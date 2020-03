Dove vedere Valencia-Atalanta in tv e streaming

Il Valencia sfida l'Atalanta nel ritorno degli ottavi di Champions League: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Albert Celades sfida l' di Gian Piero Gasperini nel ritorno degli ottavi di finale di . La gara si disputerà a porte chiuse come misura di contrasto per la diffusione del Coronavirus in tutto il continente europeo.

I bergamaschi sono in vantaggio in virtù della vittoria per 4-1 conseguita nella gara di andata del Meazza, con una doppietta di Hateboer e reti di Ilicic e Freuler. Per gli spagnoli a segno il solo Cheryshev nel finale. Sarà la prima sfida assoluta al Mestalla fra gli spagnoli e la Dea. L'ultima sfida fra il Valencia e una squadra italiana in Champions League è stata contro la nel febbraio 2018, con punteggio finale di 2-0 in favore dei bianconeri.

Complessivamente, negli 8 confronti totali finora disputati in casa contro formazioni italiane, il bilancio per i Pipistrelli è di 4 vittorie, 3 sconfitte e un pareggio. Soltanto 4 delle 36 squadre che hanno perso la gara di andata con 3 o più di goal di scarto hanno poi superato il turno nella fase a eliminazione diretta del torneo. Due di queste tuttavia sono state formazioni spagnole: il Deportivo La Coruña nel 2003/04 contro il e il nel 2016/17 contro il .

I dati positivi che inducono all'ottimismo, tuttavia, non mancano per i nerazzurri: il Valencia infatti non vince da 9 partite di Champions League ad eliminazione diretta, avendo raccolto in questo parziale 5 pareggi e 4 sconfitte. Inoltre la squadra spagnola non realizza almeno 3 goal in un match della fase ad eliminazione diretta dal 3-0 contro il United nel maggio del 2001.

I bergamaschi finora hanno vinto soltanto 3 delle 17 partite in trasferta in Europa, ma hanno vinto l'ultimo match decisivo della fase a Gironi di Champions contro lo Donetsk. Hans Hateboer e Mario Pasalic sono i migliori marcatori dell'Atalanta in questa Champions League con 2 reti, mentre sempre con un bottino di 2 goal Cheryshev e Rodrigo sono i top scorer del Valencia nella competizione.

QUANDO SI GIOCA VALENCIA-ATALANTA

Valencia-Atalanta si giocherà la sera di martedì 10 marzo 2020 nella cornice dello Stadio Mestalla di Valencia e a porte chiuse. Il fischio d'inizio della gara è previsto per le ore 21.00.

DOVE VEDERE VALENCIA-ATALANTA IN TV E STREAMING

Il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Valencia-Atalanta, sarà trasmesso in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la sfida anche in diretta mediante Sky Go, oppure optare per l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

La gara Valencia-Atalanta sarà inoltre trasmessa in diretta tv in chiaro da Mediaset su Canale 5 e sarà visibile sempre in chiaro in diretta streaming anche su Mediaset Play.

PROBABILI FORMAZIONI VALENCIA-ATALANTA

Celades dovrebbe affidarsi al 4-1-4-1. Gameiro è il probabile vertice alto. A disposizione anche Rodrigo, che rientrato di recente dall'infortunio, potrebbe tuttavia partire dalla panchina per poi magari essere utilizzato a partita in corso. A centrocampo sulle due fasce agiranno a destra Florenzi e a sinistra il russo Cheryshev, autore dell'unico goal spagnolo nella gara di andata. In mezzo Soler e Dani Parejo In difesa recupera dall'infortunio Mangala, che dovrebbe far coppia con Diakhabi al centro. L'alternativa è Gabriel Paulista. Wass e Gaya saranno i due terzini, con Cillessen fra i pali. Indisponibili per infortunio Garay e Maxi Gómez, in dubbio Piccini e Manu Vallejo.

Gasperini avrà il problema della sostituzione dell'infortunato Toloi in difesa. Davanti al portiere Gollini, da centrale destro potrebbe giocare Hateboer, con Caldara e Palomino a completare il reparto. L'alternativa è l'inserimento di Djimsiti. A centrocampo sulla destra potrebbe esserci spazio per Castagne, con Gosens a sinistra e De Roon e Freuler (favorito su Pasalic) come interni. Davanti il 'Papu' Gomez e Ilicic dovrebbero agire sulla trequarti alle spalle dell'unica punta Duvan Zapata, favorito su Muriel e Malinovskyi.

VALENCIA (4-1-4-1): Cillesen; Wass, Diakhabi, Mangala, Gaya; Florenzi, Soler, Dani Parejo, Cheryshev; Gameiro.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Hateboer, Caldara, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; D. Zapata.