Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale San Francisco Bay Area Stadium

Il canale TV e le opzioni di live streaming per seguire USA vs Bosnia ed Erzegovina sono indicati di seguito. DAZN detiene i diritti di trasmissione della partita.

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USA-Bosnia ed Erzegovina: data e orario

Gli Stati Uniti affrontano la Bosnia ed Erzegovina al Levi's Stadium di Santa Clara nel Round of 32 della Coppa del Mondo 2026. È il momento che tutto il calcio americano aspettava: una gara a eliminazione diretta, in casa, con il mondo intero che guarda.

Mauricio Pochettino porta la sua squadra ai sedicesimi da prima classificata del Gruppo D. Due vittorie convincenti su Paraguay e Australia hanno costruito le fondamenta, nonostante la sconfitta per 3-2 contro la Turchia nell'ultima giornata abbia interrotto una striscia positiva. L'attacco ha prodotto, la difesa ha mostrato qualche crepa: è questo il nodo da sciogliere.

La Bosnia ed Erzegovina di Sergej Barbarez è qui per la prima volta nella sua storia ai Mondiali, qualificata come una delle migliori terze del girone. Gli Zmajevi hanno chiuso il Gruppo B con quattro punti, grazie a un pareggio contro il Canada e a una vittoria decisiva per 3-1 sul Qatar. La sconfitta per 4-1 contro la Svizzera resta il dato che preoccupa di più.

Christian Pulisic guida una squadra che ha segnato dodici gol in tre partite di gruppo. Folarin Balogun ha già trovato la rete due volte nel torneo. Dall'altra parte, Edin Dzeko — quarant'anni compiuti — è ancora il punto di riferimento offensivo dei Dragoni, un veterano capace di creare problemi a qualsiasi difesa con la sua fisicità e il suo senso del gol.

La pressione è tutta sulle spalle dei padroni di casa, ma Pochettino ha chiesto ai suoi di non pensarci. "La rilassatezza porta concentrazione", ha detto citando Jorge Valdano. La ricetta è semplice: fiducia nel lavoro fatto, istinto, e la consapevolezza che questo è il momento per cui ci si è preparati.

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Formazioni

Mauricio Pochettino dovrebbe schierare il seguente undici titolare per gli USA: Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Tillman; Dest, Pulisic; Balogun. Non risultano infortuni né squalifiche nel gruppo americano.

Sergej Barbarez dovrebbe rispondere con questa formazione per la Bosnia ed Erzegovina: Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Alajbegovic; Dzeko, Demirovic. Anche per gli Zmajevi non sono segnalati indisponibili o squalificati al momento. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 15 C. Roldan

22 M. McKenzie Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Gli USA arrivano a questa partita con tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è la sconfitta per 3-2 contro la Turchia nel girone del Mondiale, che ha interrotto l'imbattibilità nel torneo. In precedenza, la squadra di Pochettino aveva battuto l'Australia 2-0 e il Paraguay 4-1. Nelle amichevoli pre-torneo, una vittoria per 3-2 sul Senegal e una sconfitta per 2-1 contro la Germania. In cinque partite, gli USA hanno segnato 12 gol e ne hanno subiti 9.

La Bosnia ed Erzegovina ha collezionato una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. Il 3-1 al Qatar il 24 giugno è stato il risultato più convincente, mentre il 4-1 subito dalla Svizzera resta la nota più negativa. Pareggi per 1-1 con Canada e Panama, e uno 0-0 con la Macedonia del Nord completano il quadro. Cinque partite, sei gol segnati e sette subiti.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale al 19 dicembre 2021, con gli USA vincitori per 1-0 in amichevole. Prima di quella gara, le due squadre si erano divise la posta con uno 0-0 nel gennaio 2018. Il confronto più datato del dataset è dell'agosto 2013, quando la Bosnia ed Erzegovina ospitò gli USA e perse 3-4. In tre incontri totali, gli USA hanno vinto due volte e pareggiato una, con cinque gol segnati contro tre.

Classifica





Nei Mondiali 2026, gli USA hanno chiuso al primo posto del Gruppo D, mentre la Bosnia ed Erzegovina si è qualificata come terza classificata del Gruppo B.





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