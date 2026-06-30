Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale San Francisco Bay Area Stadium

Di seguito trovi il canale TV e l'opzione di live streaming disponibile per seguire USA vs Bosnia ed Erzegovina in diretta.

Come vedere USA-Bosnia ed Erzegovina con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

USA-Bosnia ed Erzegovina: data e orario

Gli Stati Uniti scendono in campo nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026, ospitando la Bosnia ed Erzegovina al San Francisco Bay Area Stadium di Santa Clara. È un sedicesimo di finale con tutto in palio: per i padroni di casa, la possibilità di trascinare una nazione intera verso gli ottavi di finale; per i Dragoni, quella di prolungare un debutto mondiale che ha già scritto la storia.

Mauricio Pochettino porta alla fase a eliminazione diretta una squadra che ha chiuso al primo posto nel Girone D con sei punti, dopo aver travolto il Paraguay 4-1 e battuto l'Australia 2-0. La sconfitta per 3-2 contro la Turchia nell'ultima giornata non ha offuscato il percorso, ma ha riacceso qualche interrogativo sulla solidità difensiva degli americani quando la pressione si fa sentire.

Christian Pulisic rimane il fulcro creativo della squadra, con Folarin Balogun già a segno due volte nel torneo. Sergino Dest, liberato da Pochettino in un ruolo più offensivo, ha già prodotto alcune delle giocate più spettacolari di questo Mondiale. Alex Freeman, il terzino più giovane della rosa, ha segnato contro l'Australia e si è rivelato uno dei protagonisti a sorpresa della competizione.

La Bosnia ed Erzegovina è arrivata ai sedicesimi come una delle migliori terze classificate del Girone B, con quattro punti conquistati grazie a una rimonta da ricordare: sotto contro il Qatar nell'ultima partita del girone, Sergej Barbarez ha visto i suoi ribaltare il risultato e vincere 3-1, strappando una qualificazione storica. Per una nazionale che mancava dal Mondiale dal 2014, ogni partita in questo torneo è già un traguardo.

Edin Dzeko, 40 anni, guida la linea offensiva bosniaca. La sua presenza fisica e la sua esperienza rappresentano la minaccia principale per la difesa americana. Tarik Muharemovic torna disponibile dopo la squalifica, rafforzando una retroguardia che aveva mostrato qualche lacuna senza di lui.

Lo scontro tattico si giocherà a centrocampo. Tyler Adams e Weston McKennie dovranno contenere le transizioni veloci dei Dragoni, mentre la catena di destra americana con Freeman e Dest può creare problemi continui sulla fascia. Chi controlla il ritmo della partita, quasi certamente la vince.

Per sapere dove seguire la partita in diretta TV e in live streaming, ecco tutte le informazioni necessarie.

Formazioni

Mauricio Pochettino schiera un undici probabile con Matt Freese in porta, protetto da una difesa a quattro composta da Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream e Antonee Robinson. A centrocampo Tyler Adams e Malik Tillman formano la coppia centrale, con Weston McKennie e Sergino Dest ai lati. Christian Pulisic agisce da trequartista alle spalle di Folarin Balogun. Non risultano infortuni né squalifiche per la nazionale americana in vista di questa partita.

Sergej Barbarez risponde con Nikola Vasilj tra i pali e una difesa formata da Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic e Sead Kolasinac. Il trio di centrocampo è composto da Esmir Bajraktarevic, Benjamin Tahirovic e Ivan Basic, con Kerim Alajbegovic sulla trequarti. In attacco la coppia è Edin Dzeko-Ermedin Demirovic. Anche per la Bosnia ed Erzegovina non sono stati comunicati indisponibili. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Gli Stati Uniti arrivano a questa partita con tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. La partita più recente è stata la sconfitta per 3-2 contro la Turchia nella fase a gironi del Mondiale, che ha interrotto una striscia positiva nel torneo. Nelle due gare precedenti, la squadra di Pochettino aveva battuto l'Australia 2-0 e il Paraguay 4-1. Nelle amichevoli pre-torneo, gli americani avevano perso 2-1 contro la Germania e vinto 3-2 contro il Senegal. Nelle cinque partite complessivamente considerate, gli Stati Uniti hanno segnato 12 gol e ne hanno subiti 9: un attacco prolifico, ma con una fase difensiva che ha mostrato vulnerabilità.

La Bosnia ed Erzegovina presenta un bilancio di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il 3-1 contro il Qatar il 24 giugno è stato il risultato più convincente del gruppo, mentre il 4-1 subito dalla Svizzera rimane la nota più dolente del percorso recente. I Dragoni hanno pareggiato 1-1 sia con il Canada che con il Panama, e hanno chiuso 0-0 contro la Macedonia del Nord. In totale, la Bosnia ha segnato 6 gol e ne ha incassati 7 nelle ultime cinque gare.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale al 19 dicembre 2021, quando gli Stati Uniti batterono la Bosnia ed Erzegovina 1-0 in un'amichevole. Prima di quella sfida, le due squadre si erano divise la posta in palio con uno 0-0 nel gennaio 2018. L'unico altro precedente registrato è del 14 agosto 2013: in quell'occasione la Bosnia ospitò gli USA e perse 3-4. Nei tre incontri totali, gli americani hanno vinto due volte e pareggiato una, segnando cinque gol contro i tre della Bosnia ed Erzegovina.

Classifica





Gli Stati Uniti hanno chiuso al primo posto nel Girone D, mentre la Bosnia ed Erzegovina ha raggiunto i sedicesimi di finale come terza classificata nel Girone B.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







