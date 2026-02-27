Dove vedere Udinese-Fiorentina lunedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Lunedì, alle ore 20:45, si chiude il sipario sulla 27esima giornata di Serie A. Udinese e Fiorentina si confrontano nella decima e ultima partita del nuovo turno, con punti salvezza sempre più importanti a due mesi e mezzo dal termine del campionato.

La Fiorentina è riuscita a lasciare gli ultiimissimi posti della graduatoria agganciando le terzultime, ora spera di poter continuare ad allontanarsi dalla zona infuocata espugnando anche il campo dell'Udinese, a +8 sui viola e decisamente non ancora salvi, nonostante un nuovo successo possa avvicinare quella quota di 36 punti di solito abbastanza per confermarsi in Serie A.

Nell'ultimo periodo l'Udinese ha perso parecchi punti, di fatto cadendo per tre volte consecutive, mentre al contrario la Fiorentina, reduce dal difficile passaggio di Conference League contro i polacchi del Jagiellonia, ha ottenuto sette punti nello stesso periodo di tempo.

Come guardare Udinese-Fiorentina in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Udinese e Fiorentina è una delle tre in co-esclusiva Dazn-Sky/NOW. Di scena lunedì 2 marzo 2026 alle ore 20:45, l'evento si può vedere non solo sull'app e sul sito di Dazn, che trasmette l'intera Serie A, ma bensì anche su due canali Sky, Sky Go e NOW.

Per guardare Udinese-Fiorentina basta sintonizzarsi, in tv o tramite ogni dispositivo mobile e non, sui canali numero 202 e 251, ovvero Sky Sport Calcio e Sky Sport.

A che ora comincia Udinese-Fiorentina

Serie A - Serie A Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Probabili formazioni Udinese-Fiorentina

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Buksa, Zaniolo. All. Runjaic

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Kamara, Sava, Zanoli, Solet

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Fortini, Pongracic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli

Squalificati: Dodò | Indisponibili: Gosens, Lezzerini, Lamptey, Solomon

Le ultime partite di Udinese e Fiorentina

Precedenti tra Udinese e Fiorentina

Classifica di Udinese e Fiorentina