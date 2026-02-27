Goal.com
Serie A
team-logoUdinese
Bluenergy Stadium - Stadio Friuli
team-logoFiorentina
Dove vedere Udinese-Fiorentina lunedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La 27esima giornata di Serie A si chiude a Udine, dove i bianconeri di Runjaic affrontano la Fiorentina di Vanoli: i viola vogliono continuare ad allontanarsi dalla zona calda.

Lunedì, alle ore 20:45, si chiude il sipario sulla 27esima giornata di Serie A. Udinese e Fiorentina si confrontano nella decima e ultima partita del nuovo turno, con punti salvezza sempre più importanti a due mesi e mezzo dal termine del campionato.

La Fiorentina è riuscita a lasciare gli ultiimissimi posti della graduatoria agganciando le terzultime, ora spera di poter continuare ad allontanarsi dalla zona infuocata espugnando anche il campo dell'Udinese, a +8 sui viola e decisamente non ancora salvi, nonostante un nuovo successo possa avvicinare quella quota di 36 punti di solito abbastanza per confermarsi in Serie A.

Nell'ultimo periodo l'Udinese ha perso parecchi punti, di fatto cadendo per tre volte consecutive, mentre al contrario la Fiorentina, reduce dal difficile passaggio di Conference League contro i polacchi del Jagiellonia, ha ottenuto sette punti nello stesso periodo di tempo.

Come guardare Udinese-Fiorentina in diretta? Canale TV e diretta streaming

Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO

La partita tra Udinese e Fiorentina è una delle tre in co-esclusiva Dazn-Sky/NOW. Di scena lunedì 2 marzo 2026 alle ore 20:45, l'evento si può vedere non solo sull'app e sul sito di Dazn, che trasmette l'intera Serie A, ma bensì anche su due canali Sky, Sky Go e NOW.

Per guardare Udinese-Fiorentina basta sintonizzarsi, in tv o tramite ogni dispositivo mobile e non, sui canali numero 202 e 251, ovvero Sky Sport Calcio e Sky Sport.

A che ora comincia Udinese-Fiorentina

crest
Serie A - Serie A
Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Probabili formazioni Udinese-Fiorentina

Probabili formazioni Udinese - Fiorentina

UdineseHome team crest

3-5-2

Formazione

4-3-3

Home team crestFIO
40
M. Okoye
31
T. Kristensen
27
C. Kabasele
20
J. Arizala
14
A. Atta
19
K. Ehizibue
8
J. Karlstroem
24
J. Piotrowski
33
J. Zemura
10
N. Zaniolo
18
A. Buksa
43
D. de Gea
65
F. Parisi
5
M. Pongracic
15
P. Comuzzo
6
L. Ranieri
44
N. Fagioli
27
C. Ndour
4
M. Brescianini
20
M. Kean
17
J. Harrison
10
A. Gudmundsson

4-3-3

FIOAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • K. Runjaic

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Vanoli

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Buksa, Zaniolo. All. Runjaic

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Kamara, Sava, Zanoli, Solet 

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Fortini, Pongracic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli

Squalificati: Dodò | Indisponibili: Gosens, Lezzerini, Lamptey, Solomon

Le ultime partite di Udinese e Fiorentina

UDI
-Forma

Goal segnato (subito)
6/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

FIO
-Forma

Goal segnato (subito)
10/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Precedenti tra Udinese e Fiorentina

UDI

Ultime 5 partite

FIO

1

Vittoria

1

Pareggio

3

Vittorie

7

Goal segnati

13
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Classifica di Udinese e Fiorentina

0