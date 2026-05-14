Dove vedere Udinese-Cremonese in tv e streaming: canale, orario, formazioni

180 minuti finali in Serie A. Dopo le retrocessioni di Pisa e Verona manca all'appello ancora una squadra, che dovrà ripartire dalla prossima Serie B: Lecce, Cremonese o Cagliari. La squadra di Giampaolo è impegnata a Udine, contro una team che non può accedere alla Conference e proverà semplicemente ad ottenere il miglior piazzamento nel finale di campionato.

Per la Cremonese, servirà solamente una vittoria, che potrebbe portare al sorpasso ai danni del Lecce, di scena allo stesso orario. In bilico c'è anche il Cagliari, che ha bisogno di un punto per essere salvo, raggiungibile eventualmente nello scontro dell'Unipol Domus contro il Torino.

Cremonese e Lecce, ma per ora anche Cagliari, sono consapevoli che in caso di arrivo a pari punti dopo il 38esimo turno non verranno considerati gli scontri diretti, ma bensì si giocherà uno spareggio in gara unica per decirere la retrocessa in B.

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Udinese-Cremonese: ora di inizio

Serie A - Serie A Unipol Domus

Notizie su Udinese, Cremonese e probabili formazioni

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UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zarraga, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Davis, Zaniolo. All. Runjaic

Squalificati: Ehizibue | Indisponibili: Zanoli, Ekkelenkamp

CREMONESE (4-3-3): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Barbieri; Zerbin, Maleh, Grassi; Vandeputte, Vardy, Bonazzoli. All. Giampaolo

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Baschirotto, Floriani, Pezzella

Forma di Udinese e Cremonese

Precedenti tra le due squadre

Classifica di Cremonese ed Udinese