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Dove vedere Udinese-Cremonese in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A
Udinese vs Cremonese
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Udinese e Cremonese a confronto nel penultimo di Serie A: la squadra di Giampaolo spera di agganciare o superare il Lecce in classifica, ma in gioco c'è anche il Cagliari.

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180 minuti finali in Serie A. Dopo le retrocessioni di Pisa e Verona manca all'appello ancora una squadra, che dovrà ripartire dalla prossima Serie B: Lecce, Cremonese o Cagliari. La squadra di Giampaolo è impegnata a Udine, contro una team che non può accedere alla Conference e proverà semplicemente ad ottenere il miglior piazzamento nel finale di campionato.

Per la Cremonese, servirà solamente una vittoria, che potrebbe portare al sorpasso ai danni del Lecce, di scena allo stesso orario. In bilico c'è anche il Cagliari, che ha bisogno di un punto per essere salvo, raggiungibile eventualmente nello scontro dell'Unipol Domus contro il Torino.

Cremonese e Lecce, ma per ora anche Cagliari, sono consapevoli che in caso di arrivo a pari punti dopo il 38esimo turno non verranno considerati gli scontri diretti, ma bensì si giocherà uno spareggio in gara unica per decirere la retrocessa in B.

Come guardare Udinese-Cremonese in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Udinese-Cremonese si può guardare in esclusiva da DAZN, disponibile via app o sito ufficiale del servizio.

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Gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' possono vedere la sfida tra Udinese e Cremonese anche su DAZN 1, ovvero il canale numero 214 del satellite.

L'evento friulano non è disponibile gratis e in chiaro.

Come guardarla ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Udinese-Cremonese con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Udinese-Cremonese: ora di inizio

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Notizie su Udinese, Cremonese e probabili formazioni

Probabili formazioni Cagliari - Torino

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • F. Pisacane

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • R. D'Aversa

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zarraga, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Davis, Zaniolo. All. Runjaic

Squalificati: Ehizibue | Indisponibili: Zanoli, Ekkelenkamp

CREMONESE (4-3-3): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Barbieri; Zerbin, Maleh, Grassi; Vandeputte, Vardy, Bonazzoli. All. Giampaolo

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Baschirotto, Floriani, Pezzella

Forma di Udinese e Cremonese

CGL
-Forma

Goal segnato (subito)
4/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

TOR
-Forma

Goal segnato (subito)
6/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Precedenti tra le due squadre

CGL

Ultime 5 partite

TOR

2

Vittorie

1

Pareggio

2

Vittorie

6

Goal segnati

7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica di Cremonese ed Udinese

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