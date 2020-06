Udinese-Brescia in chiaro: dove vederla in tv e streaming

Assaggio di Serie A con l'amichevole tra Udinese e Brescia, che vogliono testare le loro condizioni. La partita sarà trasmessa in chiaro.

e non saranno impegnate nei recuperi della 25esima giornata, che si terranno tra il 20 ed il 21 giugno. Proprio per questo hanno programmato per oggi una gara amichevole, in ottica di preparazione alla ripresa della .

L'Udinese debuttà in questa nuova ripresa della Serie A contro il martedì 23 giugno, mentre il Brescia giocherà contro la lunedì 22 giugno.

QUANDO SI GIOCA UDINESE-BRESCIA

Mercoledì 17 giugno alle ore 18,30 sarà disputata, alla Dacia Arena, la gara amichevole contro il Brescia. Ovviamente si giocherà a porte chiuse, così come si giocherà anche la Serie A.

DOVE VEDERE UDINESE-BRESCIA IN TV E STREAMING

La partita tra Udinese e Brescia sarà trasmessa in chiaro da Sportitalia. Potrete vedere la gara in televisione sul canale 60 del digitale terrestre; l'unico modo per vedere la partita in HD in televisione, invece, è possedere una smart di ultima generazione dotata di tecnologia HbbTv, accedendo a SI Smart, il servizio gratuito di Sportitalia.

Sarà possibile guardare la partita anche in , collegandosi al sito ufficiale sportitalia.com, in modo gratuito.

Come annunciato, poi, dall'Udinese, la partita sarà visibile anche in streaming sul sito udinese.tv.