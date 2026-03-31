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Michael Baldoin

Dove vedere Ucraina-Albania in tv e streaming: canale, orario, formazioni dell'amichevole

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Ucraina vs Albania
Ucraina
Albania

Dopo la sconfitta in semifinale playoff contro la Polonia, l'Albania torna in campo per sfidare l'Ucraina in amichevole: dove vedere la gara in tv e streaming e le formazioni del match.

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Alla fine, il sogno di disputare il prossimo Mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti è svanito a un soffio dal traguardo.

In semifinale, infatti, Ucraina e Albania hanno dovuto inchinarsi rispettivamente a una straordinaria Svezia di Viktor Gyökeres e alla Polonia di Robert Lewandowski e Piotr Zieliński.

Pochi giorni dopo, però, le due squadre tornano in campo per affrontarsi in un’amichevole, come previsto dalla FIFA per tutte le nazionali sconfitte nelle rispettive semifinali dei playoff.

Come guardare Ucraina-Albania in diretta? Canale TV e streaming

Non è prevista alcuna diretta tv, né alcuna diretta streaming, per seguire in Italia l'amichevole tra Ucraina e Albania.

Come guardarla ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Ucraina-Albania con il tuo solito servizio di streaming, come Sky Go e NOW. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

A che ora comincia Ucraina-Albania

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Albania
ALB

L'amichevole, che si terrà all'Estadi Ciutat de Valencia, inizierà alle ore 20:45.

Notizie su Ucraina, Albania e probabili formazioni

UCRAINA (4-1-4-1): Trubin; Tymchyk, Zavarnyi, Bondar, Mykolenko; Zaliuzhnyi; Tsygankov, Yarmoliuk, Sudakov, Zubkov; Vanat. Ct. Rebrov

ALBANIA (4-3-1-2): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Laci, Bajrami; Shehu; Uzuni, Hoxha. Ct. Sylvinho.

Forma di Ucraina e Albania

UCR
-Forma

Goal segnato (subito)
10/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

ALB
-Forma

Goal segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Precedenti Ucraina e Albania

UCR

Ultime 5 partite

ALB

3

Vittorie

1

Pareggio

1

Vittoria

12

Goal segnati

7
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
5/5
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