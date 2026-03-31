Dove vedere Ucraina-Albania in tv e streaming: canale, orario, formazioni dell'amichevole

Alla fine, il sogno di disputare il prossimo Mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti è svanito a un soffio dal traguardo.

In semifinale, infatti, Ucraina e Albania hanno dovuto inchinarsi rispettivamente a una straordinaria Svezia di Viktor Gyökeres e alla Polonia di Robert Lewandowski e Piotr Zieliński.

Pochi giorni dopo, però, le due squadre tornano in campo per affrontarsi in un’amichevole, come previsto dalla FIFA per tutte le nazionali sconfitte nelle rispettive semifinali dei playoff.

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A che ora comincia Ucraina-Albania

Amichevoli - Amichevoli Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv

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L'amichevole, che si terrà all'Estadi Ciutat de Valencia, inizierà alle ore 20:45.

Notizie su Ucraina, Albania e probabili formazioni

UCRAINA (4-1-4-1): Trubin; Tymchyk, Zavarnyi, Bondar, Mykolenko; Zaliuzhnyi; Tsygankov, Yarmoliuk, Sudakov, Zubkov; Vanat. Ct. Rebrov

Forma di Ucraina e Albania

Precedenti Ucraina e Albania