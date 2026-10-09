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Dove vedere tutte le partite dello Spezia per la stagione 2026/27, in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Spezia

Le informazioni su come vedere in tv e in streaming tutte le partite dello Spezia per la stagione 2026/27.

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Spezia vs Gubbio
NOW

Guarda in diretta su

NOW
Sky Sport

Dove vedere lo Spezia in Serie C nella stagione 2026/27? Le partite del campionato sono trasmesse da Sky e NOW, che permettono di seguire l'intera competizione, compresi i playoff. La copertura comprende anche la Coppa Italia Serie C, disponibile dagli ottavi di finale.

Spezia in diretta tv: la programmazione su Sky

Sky detiene i diritti televisivi della Serie C e trasmette tutte le partite del torneo. Gli incontri dello Spezia sono quindi disponibili attraverso Sky Sport Calcio, al canale 202, e gli altri canali Sky Sport utilizzati per la programmazione della competizione.

Per accedere alle gare occorre un abbonamento che comprenda Sky Calcio. Il costo dipende dalla configurazione del pacchetto e dalle offerte attive al momento della sottoscrizione.

Scopri le migliori offerteAbbonati a SKY Sport

Spezia in streaming: prezzi e abbonamento NOW

Chi preferisce seguire la squadra online può scegliere NOW e il suo Pass Sport, che comprende tutte le partite della Serie C, oltre a playoff, Supercoppa e Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale.

L'abbonamento consente di guardare gli incontri in streaming su dispositivi compatibili. Per conoscere i costi aggiornati e le eventuali promozioni è necessario consultare il sito ufficiale della piattaforma.

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